Újra benyújtotta a Jobbik javaslatát a pedofilok kémiai kasztrálására

Az újonnan benyújtott törvényjavaslatcsomag most is ugyanarra a három pillérre épül, amit évek óta következetesen képviselt a párt: büntetőjogi szigorításra van szükség, és nagyobb figyelemre a megelőzés és áldozatsegítés terén – közölte a párt.

Szigor

Fotó: MTI

Akár kérhetnék is

Leghangsúlyosabb pontja, hogy szigorúbb büntetést kell kapniuk a pedofíliával szabadságvesztésre ítélt elkövetőknek: a Jobbik javasolja, hogy legyen elrendelhető a gyógyszeres kezelés, azaz a kémiai kasztrálás – sőt, akár önkéntesen is elérhető legyen a bűnelkövetők számára szexuális vágyuk csökkentése érdekében.

Mindemellett tovább kell fejleszteni a gyermekvédelmi rendszert, hogy korai szakaszban felismerhetők legyenek a gyermekbántalmazások, érdemi béremelést kell kapniuk a szakmában dolgozóknak – az évtizedek óta alulfinanszírozott, gyalázatosan magára hagyott gyermekvédelmi ágazat sokkal nagyobb pénzügyi forrást igényel, mint amennyit most kap –, létre kell hozni egy intézményi hálót, amely az áldozatok részére támogató közeget biztosít a trauma feldolgozásában — érvel a Jobbik.