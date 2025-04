Újra demonstráció az Erzsébet hídon

Kapcsolódó cikk Nemcsak hidakat, a Parlamentet is blokád alá vennék a tüntetők A Momentum ráerősít.

A HVG arról számol be , hogy azért csúsznak a beszédek és megy lassabban a színpad felépítése, mert a rendőrség csak egy órát adott a technika összerakására, ami nem volt elég este hatig.

Ha kell jövő héten már tényleg itt lesznek 24 órán át is – tette hozzá Tompos Márton.

Tompos Márton a másik szervező, a Momentum-elnöke szerint nincs baj azzal, ha egy párt megmutatja magát, persze nem az MSZP-vel és a többiekkel való összefogást élesztenék újra a hídon — számolt be róla a Népszava. Nem fél attól sem, mint Hadházy Ákos, hogy az Orbán-kormány visszaélne azzal, hogy pártként jönnek a hídra — mondta a lapnak.

