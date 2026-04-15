2p
Közélet Választás 2026

Újra emelkedett eggyel a Tisza Párt mandátumainak száma, de még nincs vége

mfor.hu

Folyik a szavazatok újraszámlálása.

A HVG cikke szerint városi szavazatok beérkezésével a Tisza Párt jelöltje került az élre a zalai 2-es körzetben, de még több ezer falusi és több száz külföldről érkezett szavazatot meg kell várni.

A portál emlékeztetett, kedd óta tart a szavazatok újraszámlálása a Zala megyei 2-es körzetben, ahol a Fidesz jelöltje, Nagy Bálint azért kért újraszámlálást, mert csak 59 szavazattal maradt el a Tisza Párt színeiben induló Varga Balázs mögött. Kedden a fideszes jelölt vezetett, szerda reggel még 1100 szavazat volt az előnye, szerdán délután fél 2-kor azonban már újra a Tisza Párt állt az első helyen.

A kezdeti Fidesz-előny oka az volt, hogy nagyon sokáig egyetlen szavazat sem érkezett be Keszthelyről, a választókerület egyetlen nagyobb városából, így annyit lehetett látni a számokban, hogy a több tucat kicsi falu, valamint egyetlen nem annyira apró településként Zalaszentgrót voksaival vezetett a Fidesz. Aztán szerda dél körül elkezdtek beérkezni a városi szavazatok.

A portál szerint délután 2 óra előtt kicsivel 458 szavazat volt a Tisza Párt jelöltjének eredménye úgy, hogy Keszthely 17 szavazóköréből 16-nak az eredménye beérkezett, ezekben összesen 1210 vokssal kapott többet a Tisza. Befutottak Hévíz eredményei is, ott 228 szavazat előnnyel nyert a Tisza Párt.

Az eredmény még nem végleges, mivel:

  • még 26 falusi szavazókörből várják a szavazatok összeszámlálását, ezekben együtt 9891 ember volt jogosult a szavazásra (azaz nagyjából 8 ezer körül lesz a szavazatszám),
  • ehhez jön majd még hozzá az egy megmaradt keszthelyi körzet, ahol 679-en szavaztak,
  • melléjük pedig majd szombaton bekeverik a külföldről érkező, maximum 609 és a belföldön máshova átjelentkezett, legfeljebb 2988 szavazatot.

A HVG szerint mindezek fényében egyelőre még semmit nem lehet arról előre jelezni, ki lehet a választókerület képviselője. Addig is, mivel jelenleg épp a Tisza Párt vezet Zala 2-ben, a Nemzeti Választási Iroda aktuális állást mutató számai között a pár órával korábbi 136-ról 137-re nőtt a Tisza várható mandátumainak száma.

Kiderült egy fontos részlet Orbán Viktor jövő heti terveiből

Az informális EU-csúcson nem lesz ott.

Gulyás Gergely először szólalt meg a választások óta – itt van, mit mondott

A szerdai kormányülés után állt meg néhány szóra.

Sokkal olcsóbbá válik az üzemanyag a piaci áron tankolóknak

Jelentős árcsökkenés jön.

Elkezdték visszavonni az energetikai létesítményekhez kirendelt katonákat

Egyelőre nem minden létesítménynél.

Magyar Péter levelet kapott Romániából – ezt kérik tőle

Kivizsgáltatnák az állami támogatásokat.

Tényleg megóvta a választás eredményét a Mi Hazánk

Ezt Toroczkai László közölte.

Vitályos Eszter elárulta, mi lesz a Kormányinfóval

A leköszönő kormány ülésezett.

Sulyok Tamás felkérte Magyar Pétert kormányalakításra

Május 5-én vagy 6-án lehet az új Országgyűlés alakuló ülése.

Magyar Péter a közrádióban: a Honvédelmi Minisztérium semmisíti meg a SAFE-program dokumentumait

A Tisza Párt elnöke másfél év után adott interjút előbb a Kossuth Rádióban, majd az M1-en.

Ilyen régen volt: Magyar Péter a közmédiában beszél

Először a Kossuth rádióban beszél Magyar Péter fél 8-kor, majd 8 óra után nem sokkal az MTVA-ban szólal meg. Kövesse velünk élőben, tudósításunk folyamatosan frissül.

