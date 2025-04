Újra megszólalt Lázár János, érdekes tudósítást közöltek róla

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Eddig tart az MTI által kiadott tudósítás. A miniszter azonban Magyar Péter és Mészáros Lőrinc alfelének kapcsolatáról, jachtozásról, Varga Juditról is beszélt. A Telex videóját ajánljuk, ha ezekre a megjegyzésekre is kíváncsi:

Menczer Tamás a fórum elején bejelentette a Páty-Telki összekötő út felújítását, amely „nagyon ramaty állapotban van”. Jelezte, hogy a kétrétegű aszfaltburkolat mellett megoldják a vízelvezetést lakott területen és azon kívül is, a buszmegállókat felújítják és gyalogátkelőhelyet is építenek.

Lázár János érintette Ukrajna uniós csatlakozását is, amelyet „Magyarországnak a magyarok érdekében meg kell akadályoznia”, mert ha nem tudja, akkor senki nem tudja megvédeni a kárpátaljai magyarságot és a magyar mezőgazdaságban dolgozó 160 ezer ember sorsa megpecsételődik az olcsó, „vacak minőségű” ukrán mezőgazdasági termékek miatt.

A miniszter beszélt arról is, hogy a világban folyik egy nagy csata, hogy kik kormányozzák a világot. „Én azt szeretném, ha a következő egy esztendőben olyan politika lenne és a következő 10 évet az határozná meg, hogy a magyarok sorsáról ne Moszkvában, Pekingben, Brüsszelben vagy Washingtonban döntsenek, hanem itt, Pátyon dőljön el a magyarok sorsa” – jelentette ki, hozzátéve: a mai magyar politikában Orbán Viktor miniszterelnök a magyarok embere, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig a brüsszeliek embere.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az áremelkedések kérdése mellett a bérekkel kapcsolatban is jelentős lépéseket tettek: 2025 nyarától megduplázzák a családi adókedvezményt és októbertől a háromgyermekes édesanyáknak szja-mentességet biztosítanak, majd ezt folytatják a két gyereket nevelő nőkkel, de a 30 évnél fiatalabb egygyermekes édesanyákról sem feledkeztek meg. Beszélt a nyugdíjasokról is, akiknek nem csak 3,5 százalékos nyugdíjemelést és inflációkövető kiegészítést adnak, hanem ősztől visszaadják nekik az alapvető élelmiszerek áfáját.

