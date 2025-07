Újra megválasztották a volt fideszes polgármestert, aki kirúgta a bíróság által visszahelyezett asszisztenst

A július 6-ra kitűzött választáson Szkibáné ismét elindult, a Fidesz-logót már nem használhatta, de a párt támogatását továbbra is élvezte. Képviselőjelöltjei között szerepel a háziorvos másik asszisztense is.

Vasárnap két településen is időközi polgármester-választást tartottak. A Telex szerint Nyírcsászáriban Szkibáné Teliska Éva őrizte meg polgármesteri székét: 2024-ben még a Fidesz jelöltjeként nyert, most viszont már függetlenként indult és a szavazatok 69 százalékát szerezte meg az 1046 lakosú Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei községben.

