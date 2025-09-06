Újra összecsap Vitézy Dávid és Karácsony Gergely?

Mint arról beszámoltunk, több fideszes fővárosi képviselő és külső bizottsági tag ellen is összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett Karácsony Gergely főpolgármester. Arra hivatkozva, hogy megsértették az önkormányzatokról szóló törvényt, ami kimondja, a Fővárosi Önkormányzat képviselője nem dolgozhat az Országgyűlés Hivatalának is.

Az érintettek egyike Gál József, a Podmaniczky Mozgalom képviselője. Aki a Facebook-oldalán cáfolta, hogy az ő esetében fennállna összeférhetetlenség. Mint írta: „Ha Karácsony Gergely megkérdezett volna a feljelentgetése előtt, erről tájékoztattam volna”. Gál szerint ez csak „kicsinyes politikai bosszúhadjárat a főpolgármester részéről”, de hogy miért, azt nem taglalta.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője, Vitézy Dávid Gál posztja alá azt kommentelte, hogy

„ez teljesen nyilvánvalóan csak egy szokásos politikai játszma Karácsony részéről”,

és azt javasolta a képviselőnek, hogy ne hagyja magát.