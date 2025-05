Újságírók listázásába fogott a Fidesz

Kocsis posztjában végül helyet kapott a Lakmusz főszerkesztőjének és újságíróinak névsora, jellemzése, életrajza is, majd a hitelesség jegyében egy Origo-cikket is belinkelt, azt már nem tette hozzá, hogy a propagandaoldal egyébként 13 sajtópert bukott el tavaly.

Újabb lista - most az újságírókról Fotó: M1

Dehogy függetlenek ezek! Nem objektívek, nem is hitelesek. Lejáratásra és megbélyegzésre fizetett bértollnokok kerülnek bemutatásra. A végén meg mindenki azt gondol, amit akar

Kocsis Máté a Facebook-oldalán jelentette be, hogy szerinte „fontos, hogy összeomoljon a külföldről fizetett propagandasajtóról hamisan felépített függetlenség mítosza”.

