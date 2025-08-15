Ukrán ombudsman: nem verték agyon Sebestyén Józsefet

A Sebestyén József halálának ügyében vizsgálatot kezdeményező ukrán ombudsmani hivatal az alábbi tájékoztatást adta a Szabad Erópa kérdéseire, valószínűsíthetően a hadseregtől kapott tájékoztatás alapján:

„Az Ukrán Védelmi Minisztérium által a biztos kérésére szolgáltatott tájékoztatás szerint az 1979-ben született Joszipovics Sebesten ukrán állampolgárt (SEBESZTEN JOSZIP – az ukrán állampolgár külföldi utazásra jogosító útlevelének átírása szerint) 2025 júniusában az Ungvári Járási Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ mozgósítása során behívták katonai szolgálatra, és az Ukrán Fegyveres Erők (a továbbiakban: AFU) egyik katonai egységéhez küldték további szolgálatra.

2025. június 18-án Josip Sebesten, az AFU katonája (a továbbiakban: Katona) engedély nélkül elhagyta a katonai egységet anélkül, hogy bárkit is tájékoztatott volna a cselekmény okairól és indokairól. A rendelkezésre álló információk szerint 2025. június 24-én az említett katona személyesen megjelent a Beregszász Központi Kerületi Kórház sürgősségi osztályán, ahol fekvőbeteg-kezelésre került. A nyújtott orvosi segítség ellenére 2025. július 6-án az igazságügyi orvosszakértői intézet megállapította a katona betegségben bekövetkezett halálát. Megállapították, hogy Josip Sebesten halálának okai nem álltak összefüggésben jogellenes cselekmények elkövetésével vagy katonai műveletekből eredő sérülésekkel.”

Kapcsolódó cikk Meghalt kárpátaljai férfi: a kormány elégtételt fog venni Nem hagyják szőnyeg alá söpörni az ügyet.

A július elején elhunyt Sebestyén József ügyére a kormány villámsebességgel kezdett kampányt építeni, bár a mai napig nem tudjuk, biztosan, mi történt vele. Az első hazai sajtóhírek arról szóltak, hogy a férfit erőszakkal vitték el az ukrán toborzók és a testvére szerint azért halt meg, mert közben vasdorongokkal megverték (a kormánykommunikáció szerint agyonverték kényszersorozás során) – írta a 444.