Ukrán pénzszállítók ügye: az Oscsadbank szerint a NAV meghamisította a videót

Reagált az Oscsadbank a NAV vádjaira.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a NAV közleményt adott ki az ukrán pénzszállítók lefoglalásával kapcsolatban, amelyhez egy videót is csatoltak, amelyen a hatóság állítása szerint az látszik, amint az elfogott ukrán pénzszállítókat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy – egy benzinkút WC-jében a lehajtott pelenkázónál valamit ír, illetve pecsétel. A hivatal szerint az ukránok felvették videóra, amint épp a szállított pénzhez kapcsolódó dokumentumokat hamisítják – a NAV ugyanis azt állítja, hogy a bankjegyek korábban nem voltak forgalomban –, és arról beszélgetnek, hogy ne fentről vegyék, mert „így látszik a korrupciós pénz”.

Az Index szúrta ki, hogy az Oscsadbank reagált a NAV közleményére, az ukrán pénzintézet szerint a NAV által bizonyítékként közzétett videót meghamisították, mesterségesen hozzáadott kifejezésekkel manipulálták.

„Ma, 2026. április 8-án a Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményt adott ki az Oscsadbank pénzeszközeinek és értékeinek jogellenes visszatartása ügyében indított »nyomozás« aktuális állásáról, amiket március elején jogellenesen foglaltak le Magyarországon” – hívta fel a figyelmet a bank szerdai közleményében.

Mint írták, közleményében a NAV is megerősíti, hogy az Oscsadbank által szállított bankjegyek újak, nemrég nyomtatták őket, és nem voltak forgalomban. Ez teljes mértékben összhangban van az Oscsadbank jogszerű tevékenységével, amely készpénz valuta Ukrajnába történő szállítását végzi a Raiffeisen Bankkal (Ausztria) kötött nemzetközi megállapodás alapján. A videófelvétel kapcsán az Oscsadbank úgy fogalmaz, „közel egy hónappal az őrizetbe vétel után a nyomozó hatóság nem adott választ a dolgozók vagyona – különösen az egyik pénzszállító mobiltelefonja – visszatartásának jogalapjára, valamint az azon található információkhoz való hozzáférésre vonatkozó számos megkeresésre”.

Hozzátették, ilyen körülmények között a bank úgy véli, hogy a mobiltelefon lefoglalása, további visszatartása és a tartalmához való hozzáférés jogellenes. Ennek megfelelően az erről az eszközről származó videó közzététele is törvénytelen. Az Oscsadbank hivatalosan kijelenti, hogy a közzétett videót meghamisították. A videó tartalmazza a pénzszállító csoport tagjainak beszélgetését. A magyar közönség számára történő közzétételhez magyar feliratokat helyeztek rá, amelyekhez hozzáadták a hangfelvételen nem szereplő »korrupciós pénz« kifejezést is. A bank közleményében kijelentette:

a NAV következtetései – amelyek a videót az Oscsadbank pénzeszközeinek jogellenes visszatartásával kapcsolatos ügyhöz kötik – éppen ezen a mesterségesen hozzáadott kifejezésen alapulnak.

Az Oscsadbank állítása szerint az igazság a videóval kapcsolatban az, hogy:

„A videó archív, egy évvel ezelőtt, 2025. március 10-én rögzítették Bécs közelében.

A dokumentumcsomag útközbeni kinyomtatásának szükségessége megszokott gyakorlat, mivel a csapat már azelőtt távozik, hogy a partnerünk előkészítené az összeget.

Minden pénzszállító jármű fel van szerelve mobil irodával, amely laptopot és nyomtatót is tartalmaz a dokumentumok nyomtatásához. A jármű Starlink-rendszerrel és inverterrel van felszerelve a mobil iroda számára.

Éppen ezen az úton, 2025. március 10-én, már menet közben meghibásodott az inverter, ezért a csoport kénytelen volt egy parkolóban az elektromos hálózathoz csatlakozni a dokumentumok kinyomtatásához.

A rakomány átvételéhez szükséges kinyomtatott dokumentumcsomag tartalmazta a CMR-t, a csomaglistát, a számlát és a jegyet. A csoportvezető aláírását pecséttel hitelesítették a dokumentumokon.

A fenti folyamatok mindegyike megfelelően dokumentált és bekerült a feladó (Európai Unió) vámhatóságainak és Ukrajna vámhatóságainak rendszerébe. A videóban látható dokumentumok eredeti példányai rendelkezésre állnak, és tartalmazzák a magyar és az ukrán vámhatóságok megfelelő bélyegzőit.

A parkoló kiválasztása az elektromos hálózathoz való hozzáféréshez annak köszönhető, hogy a pénzszállító csoport rövid, háromnapos útvonalakon nem használ szállodákat, mivel a járművek mobil alvóhelyekkel vannak felszerelve.”

Végül a cikk szerint a közleményben kiemelték, hogy a NAV által „Így látszik a... korrupciós pénz”-ként fordított eredetileg elhangzó szöveg „Видно, видно хорошо, что вы делаете”, vagyis „Jól látszik, jól látszik, hogy mit csinálsz”.

