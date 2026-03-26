Ukrán vagy orosz kémek vannak a spájzban Gulyás Gergely szerint? Percről percre a csütörtöki Kormányinfóról

Kémbotrányok repkednek, de mit mond a kormány? Kövesse velünk a bejelentéseket, kérdéseket és válaszokat!

De lehetnek bejelentések is, szóba kerülhet az Ukrajnával szemben bejelentett magyar gázstop, vagy éppen a közel-keleti háború is, amely globális energiaválsággal fenyeget. Tudósításunk folyamatosan frissül!

Csütörtökön 10 órától újra Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Biztosan sok szó esik majd az utóbbi napok nagy port felvert ügyeiről. Szijjártó Péter és Szergej Lavrov, Panyi Szabolcs, a Tisza Párt elleni állítólagos titkosszolgálati akció – ezekről biztosan fogják kérdezni Gulyás Gergelyéket.

23 százalékos előnyben a Tisza Párt a Mediánnál "A Medián nem mér, hanem rajzol" - mondja Gulyás Gergely, aki szerint nem lehet komolyan venni a cég adatait. Együtt kellene működnie a Fidesznek és a Mi Hazánknak (ahogy arról Lázár János beszélt egy fórumon)? A Mi Hazánk visszaállítaná a kötelező katonai alapkiképzést. A miniszter aláhúzza, hogy bárkivel együttműködnek, akivel közösek a célok. De legalább 100 mandátum megszerését célozza a Fidesz-KDNP, "Egyedül szeretnénk kormányt alakítani" - szögezi le Gulyás, majd arról is beszél, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását nem támogatja a kormány.

Kiterjesztik az Otthon Startot a külföldön dolgozó fiatalokra? A döntést a következő hetekben meghozzák a részletekről, de hatályba lépni csak akkor fog, ha a kormány újra felhatalmazást kap a kormányzás folytatására.

Magyar Watergate vagy a hatóságok lelkiismeretes munkája? "Azonnal parancsolja vissza az ügynökeit Magyarországról" - szólította fel videóüzenetben Orbán Viktor Zelenszkij ukrán elnököt. Magyar Péter viszont "magyar Watergate-botrányról" beszél Szabó Bence rendőrtiszt információira alapozva. Az ő állításaikat vizsgálják? - hangzik a kérdés. "Van egy kémelhárítási ügy" - válaszol Gulyás Gergely, aki szerint a tiszás informatikusok munkája csak fedőtevékenység volt. A hatóságok vizsgálják az ügyet, de arra a kérdésre, hogy a kormány utasítására, "kézi vezérlés" alapján indult-e a nyomozás a két informatikus ellen. Panyi Szabolcs esetében a nyilvánosságra hozott információk is elegendők ahhoz, hogy a feljelentés jogosságát igazolja. "Ez kémkedés, minimum" - mondja Gulyás Gergely, aki szerint a hazaárulás megvalósulása kérdésesebb.

Közben az MNB háza táján
444: a Matolcsy-család konténerekben Dubajba szállíttatja a vagyontárgyait Matolcsy György is az arab városban élhet.

Épülünk, szépülünk? Vitályos Eszter 123 milliárd forintnyi beruházásról számolt be.

Nagyon sikeres az Otthon Start 45 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését. Az Otthon Startot igénybe vevők átlagéletkora 34 év. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint, az átlagos futamidő 21,5 év. Közel 254 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ebből az Otthon Start keretében 183 milliárd forint értékben, ez is mutatja a program fontosságát Gulyás Gergely szerint. A miniszter arra is rámutatott, hogy az árak közben nem emelkedtek nagy mértékben, az albérleti díjak pedig csökkentek.

A kémekről szólnak a hírek Azzal szembesült a kormány, hogy "Magyarországon a hírek leginkább a kémekről szólnak" - nyitott Gulyás Gergely, aki ezek közül elsőként Panyi Szabolcsot emelte ki. "Panyi Szabolcsról az derült ki, hogy saját hazája ellen idegen állammal együttműködve kémkedett" - állítja a miniszter, és hozzátette, az Igazságügyi Minisztérium kémkedés miatt tett feljelentést az újságíró ellen. "A következő két kém a Tisza Párt két informatikusa" - folytatta a miniszter, aki szerint a két férfi "ki-be járkál az ukrán nagykövetségről", akik "illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek". A titkosszolgálat feladata az, hogy kövesse és figyelje, akármilyen "fedőtevékenységet" végezzenek is. "A kiugrott rendőrtiszt" motivációját nem ismerjük, de egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozatala bűncselekmény, és ezt a kihallgatása során ő is elismerte - mondta a miniszter. A magyar kormány felszólítja Zelenszkij elnököt, hogy szüntesse be az ukrán titkosszolgálati tevékenységet a magyar választási kampányba.

Kezdődik a Kormányinfó Színpadon a főszereplők.

"Nem szuverén a Tisza Párt" Erről már Rétvári Bence államtitkárt idézi a Híradó.

Kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja "Kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja" az ellenzékhez köthető szereplőket, írja egy kormányzati jelentés László András USAID-ügyi kormánybiztos. Ezt is megtudhattuk az M1 Híradójából. Ahogy azt is, hogy ezt a hálózatot immár nem Washingtonból, hanem Brüsszelből irányítják.

Lesz gázstop, vagy nem lesz gázstop? Orbán Viktor kemény bejelentést tett szerdán, csütörtökre pedig már a rendelet is megszületett. Nyár közepéig nem lesz érdemi változás. Csakhogy Holoda Attila energiapiaci szakértő szerint azért nem olyan egyszerű a helyzet. Senki sem jár jól a kormány bejelentett kemény lépésével? Holoda Attila így értékelte a bejelentett tervet.

Mi a helyzet a Tisza Párt elleni állítólagos titkosszolgálati művelettel? Erről nem beszélnek a közszolgálati média hírműsorában. Házkutatást tartottak a Tisza Párt informatikusai elleni műveletről nyilatkozó nyomozónál Újabb fejlemények az ügyben.