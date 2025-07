Undorító felfedezést tett a razzia – mi van a strandok fagyizójában?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az ellenőrök több esetben dokumentációs hiányosságokat is tapasztaltak, valamint jelöletlen, nyomonkövethetetlen élelmiszerek forgalmazásával is találkoztak. Mindezek következtében összesen 285 terméket – 953 kilogramm mennyiségben – kellett kivonni a forgalomból.

A fogyasztók tájékoztatása is több helyen nem felelt meg az előírásoknak: a vizsgált létesítmények 9,1 százalékában nem tüntették fel megfelelően az allergéneket vagy a mesterséges színezékeket. Emellett az egységek 9,7 százalékában olyan munkavállalókat alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással.

A nyári szezon kiemelt ellenőrzései során a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) fokozott figyelemmel vizsgálja a fagylaltozók és a strandokon működő büfék működését. Az ellenőrzések célja, hogy felmérjék, mennyire tartják be az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásokat a legnépszerűbb nyári vendéglátóhelyeken.

