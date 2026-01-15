1p

Közélet Választás 2026

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

mfor.hu

Az LMP-s országgyűlési képviselő, és egyben az ellenzéki párt társelnöke nem indul a 2026-os választásokon.

Az LMP-ből nem lép ki – mondta a politikus a HVG-nek. Azt viszont a jelenlegi társelnök nem tudta megmondani, vajon megmarad-e az egykor jobb napokat látott pártja, ha abbahagyja a politizálást. Az LMP létszáma és ezzel együtt frakciója folyamatosan fogyott el, végül közel egy éve, tavaly februárban egy újabb képviselő kilépése miatt a frakció létszáma öt fő alá csökkenve meg is szűnt – teszi hozzá a lap.

Gyermekvédelemben dolgozik majd

„Szociálpolitikával valójában már régóta foglalkoztam országgyűlési képviselőként is, de a jövőben a szociális területen, azon belül is a gyermekvédelemben szeretnék dolgozni” – jelentette be a HVG-nek Ungár Péter. Először az idősgondozásban szeretett volna részt venni, de végül a gyermekvédelem mellett döntött.

Hozzátette: ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy a kegyelmi ügy óta jóval nagyobb, országos figyelem irányul erre a szférára. „Nem ezért találtam ki, az ilyen ügyek mindig is közel álltak hozzám, csak a jövőben már nem politikusként szeretnék ezzel foglalkozni” – mondta.

