Ungváry Krisztián: Petőfiék forognának a sírjukban, ha látnák Orbán Viktor átírt 12 pontját

Ungváry szerint „hajmeresztő nemzetárulás” egy szomszéd országról kijelenteni azt, hogy ne kapjon segélyeket, ne lehessen EU-tagjelölt sem, különösen úgy, hogy az országban magyar népcsoport is él.

Szerinte az rendben volna, hogy egy ország felvételének feltételei vannak, „de ha valaki az összes feltételt teljesítené, akkor milyen alapon tagadjuk meg tőle a tagságot? Ez nettó aljasság. Petőfi Sándor és társai forognának a sírjukban ha látnák mit művelnek szavaikkal ma Magyarországon. Mert ez nem más mint hergelés. Ráadásul abból is a legaljasabb és ezen a napon, a magyar szabadság ünnepén kiemelten ízléstelen.”

Ungváry a bejegyzésében idézőjelezte miniszterelnökként Orbánt, majd azzal folytatta, hogy utolsó pontjával „nyilvánvalóvá tette, amit amúgy is tudni lehetett már, hogy ő nem a forradalmárok, hanem az elnyomók képviselője. Metterniché, Paszkievicsé, Schwarzenbergé és Haynaué. Milyen alapon tagadja meg az ország »miniszterelnöke« mástól azt, amit magának és országának elvár?”

„Az aljasság határtalan. Orbán Viktor »12 pontjából« az utolsó nemes egyszerűséggel megtagadja Ukrajnától az EU tagság elméleti lehetőségét is. Utalnom kell arra, hogy az 1848-as forradalom jelszavai között viszont szerepelt a szabadság, egyenlőség és testvériség. Orbán jelszava ezzel szemben Oroszország, Egyenlőtlenség és Testvérietlenség” – írta Ungváry Krisztián történész a Facebookon, reagálva Orbán Viktor átírt 12 pontjára – vette észre a Telex.

