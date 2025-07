Üresen árválkodik a Farkas Bertalan Űrközpont – konditerem lehet belőle?

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A polgármester abban bízik, hogy Kapu Tibor, a második magyar űrhajós június 25-i űrutazása újra figyelmet irányít a témára, és előrelépés történhet a gyulaházai központ ügyében is.

A beruházásról nyolc éve még 3 milliárd forintos nagyságrendben beszéltek. A polgármester most már csak egy 400 millió forintos fejlesztésről számolt be, amiből végül 200 millió forint maradt, ennyiből épült meg a jelenlegi könnyűszerkezetes épület néhány berendezési tárggyal.

„A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum korábbi vezetői megígérték, hogy megkapjuk az űrkapszulát is, amit Farkas Bertalan használt. De aztán a korábbi fejlesztési miniszter átcsoportosította az elnyert pénzünk egy részét más beruházásra. Azt mondta, csak átmenetileg van szükség erre, és majd elintézi, hogy visszakapjuk. Végül nem ő lett a miniszter, a pénzünk meg sehol.”

A látogatóközpont különleges, futurisztikus megjelenésével erősen elüt a falu házaitól. A grafitszürke, hangár méretű épületben egyelőre csak néhány bútor – egy pult, két kis szekrény, egy ruhafogas és néhány szék – látható. A tervek szerint itt kapott volna helyet többek között az az űrkapszula is, amelyet Farkas Bertalan használt.

Három éve épült meg Gyulaházán a Farkas Bertalan Űrrepülés-történeti Látogatóközpont, az épület azonban azóta is üresen áll, így látogatókat sem fogad – számolt be róla a Blikk . A létesítmény Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós nevét viseli, mivel ő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen született. Szülőháza közvetlenül a csarnok szomszédságában található.

