Útilaput kötnek Németh S. Szilárd talpára

mfor.hu

Már biztosan lecseréli a Fidesz Németh Szilárdot Csepelen.

A napokban szavaznak a Fidesz választókerületi szervezetei a helyi országgyűlési képviselőjelöltek támogatásáról. Hétfő este hivatalossá vált, hogy három vereség után lecserélik Németh Szilárdot a csepeli központú választókerületben, és ahogy arra már nyáron számítani lehetett, Király Nóra lesz itt a Fidesz jelöltje. A hírt Németh Szilárd Facebook-oldalán jelentették be.

Már a nyáron elkezdték nagy erőkkel építeni a csepeli körzetben Király Nórát, aki korábban a XI. kerületben volt alpolgármester és önkormányzati képviselő, tavaly pedig polgármesterjelöltként próbálkozott Újbudán. A neve leginkább onnan lehet ismerős, hogy több hozzá köthető civil szervezet évek óta busás támogatásokat kap a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától.

Tavaly november óta ő az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos, és június elején ő kapta meg az MNB felügyelőbizottságába delegált pápai Kovács Zoltán parlamenti mandátumát. Királynak korábban csak a XI. kerülethez volt kötődése, de abból csak egészen minimális rész került a csepeli körzethez a fővárosi választókerületek tavaly decemberi átrajzolása után – teszi hozzá a Telex a hírhez.

Németh S. Szilárd átadta a stafétát Király Nórának
Németh S. Szilárd átadta a stafétát Király Nórának
Fotó: Facebook/Németh S. Szilárd

Németh Szilárd az előző három országgyűlési választáson kikapott Szabó Szabolcstól, a tavaly júniusi önkormányzati választáson pedig komoly szerepe volt abban, hogy az egész országban Csepelen futott bele a legnagyobb vereségbe a Fidesz. Választókerületi elnökként egy személyes konfliktus miatt kirakta a Fideszből a csepeli polgármestert, Borbély Lénárdot, aki így egy civil szervezet színeiben indult a választáson, és szó szerint tarolt.

A Németh Szilárd által javasolt és támogatott fideszes polgármesterjelölt mindössze 10 százalékot ért el a választáson, és a kormánypártok a 18 fős képviselő-testületben csak 2 helyet tudtak megcsípni kompenzációs listáról. A mostani cserében szerepet játszhatott az is, hogy a kampányban fontos lehet Borbély Lénárd esetleges támogatása. Úgy tűnik, Királyt jobban elfogadja a csepeli polgármester, a napokban is közösen vettek részt egy adventi rendezvényen a Csepeli Közösségi Házban. A Tisza Párt csepeli jelöltje Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, kétdanos aikidómester lesz, és újraindul a mandátumáért az elmúlt három választáson győztes Szabó Szabolcs is.

