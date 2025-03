Útját állta a kormány a sztrájkra készülő közszolgáknak

A szakszervezet hangsúlyozza, hogy továbbra is érdemi kormányzati tárgyalásokat kívánnak folytatni. Úgy vélik, a miniszteri szintű egyeztetés kötelezettsége alól a kormány nem mentesülhet, mivel a törvényes feltételek teljesültek. Az MKKSZ a főispánok eljárásának jogellenessége megállapítása érdekében fordul bírósághoz.

