2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026 Magyar Péter Orbán Viktor Medián

Utolérte Orbán Viktor Magyar Pétert a Mediánnál

mfor.hu

A bizonytalanoknál erősödött a legtöbbet a kormányfő.

A Medián a HVG-ben közölt kutatása szerint Orbán Viktort és Magyar Pétert egyarán a megkérdezettek 48 százalék tartja alkalmasnak az ország vezetésére. Szeptemberben még 52-45 volt ez az arány a Tisza Párt elnökének javára.

Mi több, Orbán Viktort a 48 százalékból 30 tartja „teljesen alkalmasnak” és csak 18 „inkább alkalmasnak”, míg Magyar Péter esetében szinte fordított az arány, csak 19 százalék tartja „teljesen alkalmasnak” az ország vezetésére.

A Tisza elnökének pártja szavazói körében sem makulátlan a megítélése: Magyar Pétert a tiszások 44 százaléka tartja teljesen alkalmasnak, szemben Orbán Viktor a kormánypárti szavazók körében mért 76 százalékos értékével. (Igaz, Magyar szeptemberhez képest e tekintetben 37-ről javított 44 százalékra.)

A felmérés az igazán nagy elmozdulást a kisebb pártok szavazóinál és a bizonytalanoknál mérte: körükben a Magyar Pétert miniszterelnöki posztra alkalmasnak gondolók aránya 12 százalékponttal (43-ról 31-re százalékra) csökkent, a regnáló kormányfő megítélése 14 százalékponttal (37-ről 51 százalékra) javult, ráadásul az őt teljesen alkalmasnak tartók aránya is jelentősen (7 százalékponttal) emelkedett.

A Medián egyébként legutóbbi pártpreferencia-mérésében továbbra is Tisza-előnyt mért, de Magyar Péter párjtának előnye 5 százalékpontra csökkent náluk a Fidesz-KDNP előtt.

A hangulatváltozást a kormányfői alkalmasság kérdésének megítélése mellett az is jelzi, hogy  A Medián adatai alapján jelenleg többen vannak azok, akik arra számítanak, hogy a Fidesz nyeri meg a 2026-os választásokat. A múlt héten a cég azt is közölte, hogy a korábbiakhoz képest többen érzik úgy az országban, hogy jó irányba mennek a dolgok. 

A Medián ügyvezetője, Hann Endre a lapnak úgy fogalmazott:

„Itt egy nagyon erős kampány indult be, és nem lehet figyelmen kívül hagyni, tudomásul kell venni, hogy ennek hatása van. És ez egy nagyon fontos jelzés, megint nem előrejelzés.”

Török Gábor politikai elemző csütörtök reggeli posztjában a jelen trendek alapján szűk Fidesz-győzelmet jósolt a választásokra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

De szoros eredményt jósol.

Nem létező tanulmányokra hivatkozik az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentum

Nemlétező tanulmányokra hivatkozik az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentum

Hiába kereste az RTL azokat a szerzőket és tanulmányokat, amelyekre az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentumban hivatkoznak, nem találták, mert a kiadó szerint sem léteznek. Több jel is arra utal, hogy az anyagot mesterséges intelligenciával készíthették.

Belharc alakult ki a tolmácsok körében, lemondott az egyesület elnöke a félrefordítás után

Belharc alakult ki a tolmácsok körében, lemondott az egyesület elnöke a moszkvai félrefordítás után – frissítve

A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnöksége állásfoglalást akart kiadni, miután az Orbán Viktort Moszkvába kísérő orosz-magyar tolmács félrefordította Vlagyimir Putyin szavait. Az egyesület elnöke azonban nem akarta ezt.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss eredmények érkeztek

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss eredmények érkeztek

Megjelent egy új felmérés.

Magyar Péter elárulta, milyen feladatot adna a sokat támadott nyíregyházi állatkerti igazgatónak

A Tisza Párt elnöke Facebookon posztolt.

Ezek a csaták várhatnak az Orbán-kormány minisztereire – térképen a Tisza Párt jelöltjei

Ezek a csaták várhatnak az Orbán-kormány minisztereire – térképen a Tisza Párt jelöltjei

Elkészítettük térképünket a Tisza Párt jelöltjeiről, emellett néhány érdekesebb, nevesebb kormánypárti politikust érintő összecsapást is kiemeltünk olvasóinknak. 

Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Megjelent a rendelet a fegyverpénzről.

Erre jutottak a héten a kereskedelmi csatornák

Összecsapott az RTL és a TV2 – ez lett az eredménye

Ezek a 48. hét nézettségi adatai.  

Nem mindenkit engednek be az esztergomi V4 találkozóra

A magyar független sajtó egy része biztosan nem. 

Elszakadt a cérna Takács Péternél

Megkérdezték Takács Pétert, hogy miért nincs fűtés a Szent János Centrumkórházban, erre káromkodva válaszolt Facebook-üzenetben az államtitkár.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168