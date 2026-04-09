Utoljára áll ki a választások előtt Gulyás Gergely – kövesse velünk a Kormányinfót percről percre

Ma is lesz téma bőven a választások előtti utolsó Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel.
Az április 12-i parlamenti választások előtt utoljára áll ki Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő az újságírók elé délelőtt 10 órakor.
Téma akad bőven, kérdés, hogy a most már általában csak másfél órás tájékoztatón kire kerülhet sor. Az elmúlt héten, húsvétvasárnap, de ezen a héten is sorra jöttek ki olyan kormánykritikus videók, amelyek valószínűleg szóba jöhetnek. De itt volt J. D. Vance amerikai alelnök is, aki a tervezettnél egy nappal tovább maradt. Talán kiderülhet Gulyás Gergely reakciója is arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió Washingtonhoz fordul az amerikai alelnök Orbán Viktort méltató szavai kapcsán, amikor kijelentette: a brüsszeli bürokraták be akarnak avatkozni a magyar választásokba.
Itt járt az amerikai alelnök
Itt járt J. D. Vance amerikai alelnök, és Magyarország büszke lehet arra, hogy a világ legerősebb országával ilyen kapcsolata van. Mióta Donald Trump újra az elnök, rekordkereskedelem tapasztalható a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokban.
Az X-en posztolt a Fehér Ház, hogy született egy megállapodás arról, hogy a Mol 500 millió dollár értékben vásárol kőolajata Amerikából. A hír igaz - erősítette meg Gulyás Gergely.
Kezdünk
Tegnap ülésezett a kormány, amiről Gulyás Gergely miniszter beszél. Kétszázadik alkalommal tartom a Kormányinfót - kezdett bele.
Az energiahelyzetet tekintették át, Magyarország helyzete a kockázatok ellenére pillanatnyilag biztosított. Köszönhető ez a jelentős tartalékoknak. Emellett az üzemanyagok ára is védett.
Az Európai Bizottság a védett ár eltörlésére szólította fel a kormányt, de ezt nem teljesítjük, és amíg lehet, fent is tartjuk ezeket. Elutasítjuk ezt a követelést, a rezsicsökkentést is fent kell tartani. A védett ársapka mintegy 48 600 forint többletet, a villamosenergia 16 ezer, a gázár kivezetése 31 ezer forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját.
A közel-keleti háború miatt energiaválság fenyeget, ezért meg kellene nyitni új csatornákat, az Európai Unió pedig szankciókat akar Magyarországra erőltetni - mondja Gulyás. Ezért a magyar kormány mindent megtesz, hogy meg tudja védeni a magyar családokat az EU által követelt tübblettehertől.
Épp Húsvét vasárnap volt látható, hogy milyen terrorcselekmény történhetett volna, ha időben nem veszik észre - utalt a szerb gázvezeték mellett talált robbanószerkezetre a miniszter.
Európa továbbra is háborús kockázatokkal néz szembe, Magyar Péter is tudja, milyen háborús veszély van egy ma kijött hangfelvételből - vélekedett Gulyás.
