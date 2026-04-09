Utoljára áll ki a választások előtt Gulyás Gergely – kövesse velünk a Kormányinfót percről percre

Az X-en posztolt a Fehér Ház, hogy született egy megállapodás arról, hogy a Mol 500 millió dollár értékben vásárol kőolajata Amerikából. A hír igaz - erősítette meg Gulyás Gergely.

Itt járt J. D. Vance amerikai alelnök, és Magyarország büszke lehet arra, hogy a világ legerősebb országával ilyen kapcsolata van. Mióta Donald Trump újra az elnök, rekordkereskedelem tapasztalható a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokban.

Tegnap ülésezett a kormány, amiről Gulyás Gergely miniszter beszél. Kétszázadik alkalommal tartom a Kormányinfót - kezdett bele.

Az energiahelyzetet tekintették át, Magyarország helyzete a kockázatok ellenére pillanatnyilag biztosított. Köszönhető ez a jelentős tartalékoknak. Emellett az üzemanyagok ára is védett.

Az Európai Bizottság a védett ár eltörlésére szólította fel a kormányt, de ezt nem teljesítjük, és amíg lehet, fent is tartjuk ezeket. Elutasítjuk ezt a követelést, a rezsicsökkentést is fent kell tartani. A védett ársapka mintegy 48 600 forint többletet, a villamosenergia 16 ezer, a gázár kivezetése 31 ezer forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját.

A közel-keleti háború miatt energiaválság fenyeget, ezért meg kellene nyitni új csatornákat, az Európai Unió pedig szankciókat akar Magyarországra erőltetni - mondja Gulyás. Ezért a magyar kormány mindent megtesz, hogy meg tudja védeni a magyar családokat az EU által követelt tübblettehertől.

Épp Húsvét vasárnap volt látható, hogy milyen terrorcselekmény történhetett volna, ha időben nem veszik észre - utalt a szerb gázvezeték mellett talált robbanószerkezetre a miniszter.

Európa továbbra is háborús kockázatokkal néz szembe, Magyar Péter is tudja, milyen háborús veszély van egy ma kijött hangfelvételből - vélekedett Gulyás.