Utolsó döntésével még megtolná egy kicsit a Fradit Orbán Viktor

Kap egy búcsúajándékot a klub?

A leköszönő kormány utolsó munkanapjának előestéjén (tehát május 7-én, csütörtökön késő este) még megjelent egy friss Magyar Közlöny

Ebből kiderül, hogy a Magyar Nemzeti Bank három új emlékérmét is kibocsát, valamint tartalmaz egy kúriai határozatot is, illetve a Nemzeti Választási Bizottság is közölte benne a választások hivatalos végeredményét.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök három határozatot hozott. Egyben megállapítja Révész János országos kórház-főigazgató megbízatásának megszűnését annak lemondása miatt, egy másikban pedig a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó mellékletben ír át néhány számot, valamint felhívja a közigazgatási és területfejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával
együttműködve vizsgálja meg ezen összegek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pluszba és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe (RRF), illetve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszba történő átforgatásának lehetőségét, szükség esetén a program módosításának kezdeményezésével.

Az igazán érdekes azonban a semmitmondó "A Kormány 1136/2026. (V. 7.) Korm. határozata
egyes költségvetési kérdésekről„ című határozat. Ebben ugyanis Orbán Viktor megállapítja, hogy ”az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket". Majd ezért felkéri a honvédelmi minisztert, hogy 

„amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.”

Azaz az összes sportszervezetet érintő negatív hatásokra hivatkozva egyetlen sportszervezet, a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor vezette FTC esetében tenné lehetővé Orbán Viktor, hogy „kedvező elbírálással” elhalaszhtassa kötelezettségeinek teljesítését, tehát például az adó befizetését.

