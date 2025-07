Utolső fázisban a Tisza Párt 106 képviselőjelöltjének kiválasztása

Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív vezetője azt mondta a nagykanizsai kongresszuson, hogy ma a Tisza Szigetekben tevékenykedő civilek alkotják Magyarország legnagyobb és legaktívabb politikai közösségét, a Tisza pedig a legnagyobb társadalmi támogatottsággal bíró politikai erő.

Elmondása szerint a Jövő Vezetői pályázatukra közel 10 ezren nyújtották be a jelentkezésüket, ő is így került a párthoz.

A jelentkezők jelentős részével napi kapcsolatban vannak, ezáltal lehetőségük van arra, hogy megismerjék őket, lássák az elkötelezettségüket, képességeiket. Elsősorban ebben a körben fogtak bele a párt egyéni jelöltjeinek kiválasztásába. Hozzátette, ezzel együtt nem egy-egy emberen múlik majd a 2026-os választás eredménye, hanem azon, hogy meg van-e a bizalom a Tisza iránt.

Elismerte, hogy a Tisza közössége és a közvélemény is nagyon szeretnék már megismerni a jelöltjeiket. Ezt megértik, és normális helyzetben egyet is értenének azzal, hogy már most mutassák be a jelölteket, azonban végtelen pénzügyi forrás áll a hatalom rendelkezésére, amit sokszor lejáratókampányokra használnak fel, tette hozzá.

Legnagyobb pártként az a legfőbb felelősségünk, hogy a választás napján mind a 106 kerületben ott álljon egy kiváló jelölt, akire a rendszerváltás támogatói jó szívvel, meggyőződéssel szavazhatnak. Ennek pedig úgy tudunk megfelelni, ha a lehető legtovább védjük őket a propaganda aljas támadásaitól – fogalmazott.

Jobb szélen Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív vezetője

Fotó: Facebook

Pósfai Gábor elmondta, hogy a 106 képviselőjelölt kiválasztása hamarosan az utolsó fázisába lép, majd ezzel kapcsolatban a következő hónapok legfontosabb dátumait osztotta meg:

Szeptember 30-ig a többkörös kiválasztási folyamat eredményeként három jelöltet fognak ajánlani a választóknak, de akik nem kerülnek be a kiválasztottak közé, azokra is számítanak a következőkben.

Ezután a jelöltek bemutatkoznak, és több mint egy hónapon belül közösen fognak dolgozni a szigetekkel a választókerületekben, és eljutnak minden településre.

November 3-9. között az addigra elinduló alkalmazásuk segítségével szavazhat róluk a Tisza közösségének minden tagja, aki sziget-tagként, szakértőként, önkéntesként segített már nekik. A szavazás során sorrendbe fogják állítani 1-3-ig a jelölteket alkalmasság alapján, és a harmadik kiesik.

November 10-16. között, a következő fordulóban, megnyitják a szavazást az adott választókerületben szavazó választópolgárok előtt.

November 20.-ig aztán a párt elnöksége jóváhagyja a megválasztott jelölteket. Az elnökség akkor vétózhatja meg a jelölésüket, ha idő közben olyan információk derülnek ki róluk, ami alapján bebizonyosul, hogy nem ő a legesélyesebb jelölt helyben a rendszerváltáshoz.

November utolsó hetében aztán megtartják a harmadik kongresszusukat, ahol bemutatják a Tisza 106 jelöltjét.