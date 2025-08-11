3p
Üzentek a közjegyzők: ezzel sok fejtörést úszhat meg!

Ha kiadná a lakását, fontos egy jó szerződés. 

Az új tanév közeledtével ismét megindult a lakáskeresési roham az egyetemi városokban, miközben az albérleti díjak tovább növekednek. A bérbeadók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a bérleti jogviszony garanciáira, ezért gyakran kérnek biztosítékként közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást a bérlőtől. Ez a megoldás nem csupán a kiköltözés, hanem az elmaradt bérleti díjak és rezsiköltségek gyors és jogszerű érvényesítését is lehetővé teszi, így jelentősen csökkentve a későbbi jogviták és hosszadalmas pereskedések kockázatát.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) figyelmeztetett, hogy a bérleti szerződés megkötését nem érdemes elkapkodni, mert ez később jogi viták forrása lehet. A bérbeadók továbbra is általában két- vagy háromhavi kauciót kérnek biztosítékként arra az esetre, ha a bérlőnek tartozása keletkezne vagy kárt okozna az ingatlanban. Ugyanakkor a legfontosabb biztonságot a közokirat jelenti. Hiába a jelentős összegű kaució, probléma esetén enélkül csak hosszadalmas és költséges pereskedéssel lehet rendezni a vitás helyzeteket.

A szerződés mindkét félnek segíthet
Fotó: Pixabay

Szóban nem lehet, és nem is érdemes szerződést kötni

Fontos tudni, hogy a szóban kötött bérleti szerződés érvénytelen, így mindenképp írásban kell megállapodni. Sokan tévesen azt hiszik, hogy egy internetről letöltött szerződésminta, esetleg két tanú aláírása már megfelelő biztonságot ad. Bár közjegyző vagy ügyvéd közreműködése nélkül is készíthető érvényes bérleti szerződés, az ilyen házilag szerkesztett dokumentumok gyakran nem rögzítik maradéktalanul a felek jogait és kötelezettségeit, ami később, egy vitás helyzetben komoly problémákat okozhat.

Az elmúlt években elterjedt gyakorlattá vált, hogy a bérbeadók birtokbaadás feltételéül szabják azt is, hogy a bérlő közjegyző előtt tegyen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Ebben vállalhatja a bérleti szerződésben foglaltak teljesítését, így a bérleti díj, a rezsi és a közüzemi költségek megfizetését, valamint a bérleti jogviszony megszűnése után a bérleményből való kiköltözést határidőre. Ez a közokirat peres eljárás nélkül, azonnal bírósági úton végrehajtható, így a bérbeadó gyorsabb és költséghatékonyabb védelmet kap.

Mindkét felet védi a közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés

Arra is lehetőségük van a feleknek, hogy a teljes bérleti szerződés elkészítését a közjegyzőre bízzák, aki így minden lényeges részletre kiterjedő megállapodást készít, mely erős biztosítékot nyújt mind a bérbeadó, mind a bérlő javára. Ebben az esetben a közokirat már nemcsak a bérbeadó érdekeit védi, hanem a bérlőnek is garanciát jelet arra, hogy nem tehetik ki jogalap nélkül az ingatlanból, nem emelhetik meg egyoldalúan a bérleti díjat, és a kaució jogtalan visszatartásától sem kell félnie.

„Kizárólag a közokiratba foglalt szerződések, kötelezettségvállalások hajthatók végre bírósági végrehajtás útján azonnal.  Ha a szerződést nem közjegyző készíti, akkor szerződésszegés esetén muszáj bírósághoz fordulni, ami évekig tartó pereskedéshez vezethet. A későbbi, esetleges jogviták megelőzésében és a problémák gyors megoldásában segíthet a közjegyző által készített bérleti szerződés, vagy az érvényes bérleti szerződés alapján a bérlő által tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat” – mondta Máté Viktor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnökhelyettese.

Két számjegyűre nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben a biztos pártválasztóknál

Ezt az eredményt hozta a Publicus Intézet friss közvélemény-kutatása.

Egy hely, ahol se a Fideszből, se a Tiszából nem kérnek

A független Molnár Balázs lett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vásárosfalu polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselőtestület további négy tagját is megválasztották.

Digitális honfoglalást hirdetett Orbán Viktor

Szeptember 20-án lesz a Digitális Polgári Körök első országos találkozója.

Megint kitér egymás elől a Fidesz és a Tisza Párt

Egyikük sem állít jelöltet a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vásárosfaluban vasárnap zajló időközi önkormányzati választáson.

Szürreális: végrehajtás jöhet a végrehajtók ellen

Nem tartottak be egy határidőt.

Nem akármilyen mérföldkő következett be a magyar utakon

Egyre több az elektromos autó.

Orbán Viktor szerint nem lesznek drágábbak a lakások

Harmonikus fejlődésre számít.

Budapest környéke nem kér az önazonossági törvényből

Az érdiek félnek, hogy csökken a lakásaik értéke; Délegyházára a mentességet élvező CSOK-osok költöznek, Szigetszentmiklós polgármestere pedig odaszólt a kormánynak. Az Mfornak nyilatkozó ingatlanpiaci elemző viszont biztos abban, hogy budapesti kerületek vezetése is alkotni fog önazonossági rendeletet, és akár 100 ezer forintos sarcot is el tud képzelni a fővárosban.

Gulyás Gergely: ha Fleck Zoltán marad, akkor az ELTÉ-n nácik és kommunisták is oktathatnak – ez történt a Kormányinfón

Szerda délután 15 órakor tartották az újabb Kormányinfót, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellé csatlakozott Panyi Miklós parlamenti államtitkár is. 

25 bölényre kért engedélyt Mészáros Lőrinc vadásztársasága

Nem vadászati célból.

