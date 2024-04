Juhász Péter bebizonyította, hogy nem a Tiéd a Belváros

Juhász Péter, az egykori Együtt nevű párt elnöke nyerte a belvárosi előválasztást a kerületi ellenzéki frakció jelöltjével szemben, így ő lesz a fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter ellenzéki kihívója a júniusi önkormányzati választáson – írja a Telex. Az előválasztást lebonyolító Civil Választási Bizottság összesítése alapján az eredmény így alakult:

Juhász Péter: 711 szavazat (58 százalék);

Kovács Alex Gábor: 516 szavazat (42 százalék).

Juhász Péter egy egyfarkú kutyával barátkozik a Belvárosban

Fotó: Juhász Péter Facebook

A belvárosi részvétel jóval alacsonyabb volt, mint a vasárnap zárult XII. kerületi előválasztáson (ott 6275-en szavaztak, a választásra jogosultak 14 százaléka). A Belvárosban összesen 1227-en szavaztak érvényesen. A kerületi választási névjegyzékben valamivel több mint 20 ezer választó van (közülük nagyjából 5 ezren külföldi állampolgárok). Tehát a részvételi adat itt körülbelül 6 százalékos volt.

A polgármesteri posztért előbb az ellenzék helyi frakcióvezetője, Kovács Alex Gábor jelentkezett be, a helyi ellenzéki képviselők támogatásával, majd a Momentum is bejelentette a saját jelöltjét, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettest. Végül pár hónappal később Juhász Péter is bejelentkezett, akkor még a Kétfarkú Kutya Párt támogatásával. A Momentum aztán gondolt egyet, visszaléptette Kerpel-Froniust, és inkább Juhász Péter mögé álltak be. A Kutyapárt ezután kifarolt Juhász mögül, mert úgy tudták, más ellenzéki pártok is besorakoznának még Juhász mögé, ők pedig távolságot akartak tartani tőlük. Végül a Momentumon kívül a DK, a Párbeszéd-Zöldek Karácsony Gergely főpolgármesterrel, a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Jakab Péter-féle A Nép Pártján állt be mögé.

Juhász azzal jelentkezett be a posztra, hogy ő annak idején évekig dolgozott a kerületben, például az ingatlanügyek felderítésén. A jelenlegi ellenzéki munkával pedig nem elégedett, pedig „Rogán Antal kerületéről van szó, itt állni kell a sarat”. Egyszer már egyébként próbálkozott a V. kerületben: 2014-ben is indult a polgármesteri posztért a Belvárosban, de 30 százalékos támogatottságával alulmaradt, és a 54 százalékot elérő, fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter nyert. Juhász a kompenzációs listáról jutott be a kerületi képviselő-testületbe, így önkormányzati képviselő lett belőle, de aztán le is mondott a kerületi képviselőségről, mandátumát nem töltötte ki, mert az akkor még létező Együtt párt elnöki feladataira és az országos politikára akart koncentrálni.