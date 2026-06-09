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Vádat emeltek Biró Ferenccel, az Integritás Hatóság elnökével szemben

mfor.hu

Hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt.

Hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével, Biró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – írja az MTI.

A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025 januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Biró Ferenc Pált, valamint feleségét. Az ezután lefolytatott széles körű nyomozás – tanúkihallgatások, adatszerzések és ismételt kutatások – után az ügyészség az eljárás során az elnökkel szemben újabb bűncselekmények gyanúját is közölte.

A KNYF megalapozott gyanúja szerint Biró Ferenc elnöki minőségében eljárva több bűncselekményt követett el, terhére hivatali visszaélés bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és közel 100 millió forintnyi – a hatóság vagyonát érintő – vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette volt felróható. Az IH elnöke szerint a hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel kapcsolatos gyanú alaptalan, ellene panasszal élt, Biró állítja, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. Azt állította, hogy kifejezetten a személyét támadták, és ezen keresztül az Integritás Hatóságot kívánták ellehetetleníteni. Az IH-t 2022-ben alapította a kormány, mert ez szükséges az uniós feltételességi eljárás megszüntetéséhez, habár az IH javaslatainak nagy részét tavaly lesöpörte az asztalról.

A Fidesz alatt az Integritás Hatóság elnöke ellen mindenféle vizsgálat indult, az volt a nyilvánosan kommunikált gyanú vele szemben, hogy több tízmillió forinttal megkárosította a hatóságot. Birót tavaly januárban hallgatták ki, a büntetőeljárás miatt több helyszínen, köztük az Integritás Hatóságnál is házkutatást tartottak. A témával a Telex is többször foglalkozott, az ügy megítélése politikai oldalaktól függően vegyes volt.

Az üggyel kapcsolatban Biró hétfő este az Egyenes beszédben azt mondta, hogy írásban tett 40 oldalas vallomást, amihez 20 oldalnyi bizonyítékot is csatolt.

A bíróságra június 5-én benyújtott vádirat szerint Biró Ferenc azután, hogy az IH két gépkocsivezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxusterepjáró hatóság által fizetett bérletét, amit a felesége használt, és a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos kárt okozva.

Az ügyészség szerint Biró – hivatali helyzetével visszaélve – annak érdekében, hogy az igazgatóság másik két tagját (akik szintén pályázat útján választott és a köztársasági elnök által kinevezett elnökhelyettesek) törvényes jogaik gyakorlásából kizárja, bizonyos jogkörüket a jogszabályokkal ellentétesen korlátozta, egyidejűleg közhatalmi jogosítványait önhatalmúlag gyakorolta.

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