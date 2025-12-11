3p
Vádemelést javasol a rendőrség Karácsony Gergely ellen

A júniusi Büszkeség menete ügyében indult nyomozás.

Vádemelési javaslattal zárult a Budapest Büszkeség menete ügyében indult nyomozás – tudatta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, vádemelési javaslattal zárta a rendőrség azt a nyomozást, amit ellene indítottak a júniusi Budapesti Büszkeség menet kapcsán.

„A gyülekezési jog megsértésével vádolnak, ami teljesen abszurd, hiszen a fővárosi önkormányzatnak nincsen joga a gyülekezéshez” – mondta.

A főpolgármester szerint a fővárosi önkormányzatnak ahhoz van joga – és ezt semmilyen törvény nem korlátozza –, hogy a saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar, ezért az elmúlt évtizedekben a civilek által szervezett Budapest Pride helyett idén a fővárosi önkormányzat által szervezett Budapesti Büszkeség menetet tartottak.

Karácsony Gergely azt mondta, hogy a rendezvényen sok százezer ember vett részt , és

„tett hitet amellett, hogy nem lehet minket megfélemlíteni és nem lehet minket korlátozni a legalapvetőbb jogainkban. Abban, hogy kimegyünk az utcára és abban, hogy elfogadjuk, hogy nem egyformák vagyunk, hanem egyenlőek.”

A főpolgármester szerint tizenöt éve egy olyan rendszerben élünk, amely

„gyűlöl minden társadalmi autonómiát, gyűlöli a szabadság kis vagy éppen nagyobb szigeteit, többek között gyűlöli a fővárosi önkormányzatot is”.

Pénzügyi megszorításokkal megpróbálták elérni azt, hogy a fővárosi városvezetésnek ne legyen szabad keze abban, hogy felhasználja a város saját forrásait. Most arra is kísérletet tesznek, hogy még szabadlábon se maradhasson a főpolgármester – mondta Karácsony Gergely.

Szerinte egy olyan rendszerben, ahol a jog nem az embereket védi, hanem a hatalmat, törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor büntetőjogi eszközökkel is fellépnek ellene.

A nyomozás és a gyülekezési jog korlátozása, valamint a parlament asztalán lévő mostani törvényjavaslat is, amely börtönnel fenyegeti a főpolgármestert, ha nem járul hozzá a város „kizsebeléséhez”, azt mutatják: a „rendszer eljutott a végső töréspontig”. Nem bírják elviselni azt, hogy vannak még Magyarországon szabad emberek, szabad önkormányzatok – mondta Karácsony Gergely, hozzátéve: ezért valójában büszke a vádemelésre.

„Büszke vagyok arra, hogy a városom szabadsága érdekében vállaltam minden politikai kockázatot, és büszkén állok ki a bíróság előtt, hogy megvédjem a saját magam és a városom szabadságát” – zárta videóját a főpolgármester.

