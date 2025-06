Vajon ki az a magyar milliárdos, aki 8 milliárd dolláros spanyol luxusvillát venne?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A lap szerint a Drumelia tulajdonosa és ügyvezetője, Artur Loginov a La Zagaleta villaparkot reklámozva arról beszél egy podcastban, hogy az érdeklődő ügyfeleik vagyonát tekintve változásokat látnak: egyre gazdagabbak a villákat nézegető klienseik, és megemlíti, hogy a jelenlegi érdeklődök között van egy magyar milliárdos is. A portál azt írja, a spanyol ingatlanos által említett információk Mészáros Lőrincre utalnak, de a milliárdos sajtóosztályától nem kaptak választ erre vonatkozó kérdésükre.

Az exkluzív villapark kerítéssel körbezárt, fegyveres őrök védik, van több golf- és teniszpályája, lovardája, 24 órában készenlétben álló személyzete és természetesen helikopterleszállója is a gazdag lakók kényelme érdekében.

La Zagaleta szupergazdagoknak nyújtott legalapvetőbb szolgáltatása természetesen a diszkréció, de a pletykák szerint Beyonce, David Beckham, George Clooney, Hugh Grant, Rod Stewart és Vlagyimir Putyin is vett már ott ingatlant. Ha tehát a titokzatos magyar milliárdos megveszi a spanyol ingatlanos által említett 1700 négyzetméteres, 7 hálószobás és 9 fürdőszobás modern kastélyt, igazán illusztris szomszédai lesznek. Néhány napja ugyanis egy spanyol ingatlanügynökség, a Drumelia közzétette Talks (beszélgetések) című podcast-sorozatának első részét, amiben egy érdeklődő magyar milliárdost említenek néhány statisztikai adat felsorolása közben. írja az Átlátszó.

Egy spanyol ingatlanügynökség szerint a 20 millió euróért, tehát 8 milliárd forintért hirdetett spanyolországi La Zagaleta-i épület iránt egy magyar milliárdos is érdeklődik. Egyelőre rejtély, ki lehet az.

