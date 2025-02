Vajon mit szólnak az egygyermekes édesanyák? – Orbán Viktor a parlamentben beszélt

Orbán ezt követően ismét már korábban bejelentett programokat ismertetett. Ezek között volt a minimálbér-emelés, a vízügyi dolgozók béremelése, az igazságügyi dolgozók béremelése, a babaváró hitel korhatárának megemelése, és említette azt a célkitűzést is, hogy egymillió forint legyen az átlagbér Magyarországon.

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

A miniszterelnök ezek után felsorolta a már ismert gazdasági intézkedéseket. Említette a munkáshitelt, a családi adókedvezmény megduplázást, a vidéki otthonfelújítási programot, a lakhatási tőkeprogramot és azt is, hogy a nyugdíjpénztári megtakarításokat otthonteremtésre és otthonfelújításra is lehet már használni.

