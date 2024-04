Valaki örül neki, valaki hologramnak tartja – Magyar Péter Brüsszelben is berobbant

Magyar Péter ismertsége Brüsszelben is fokozatosan növekszik és várhatóan növekedni is fog, írja laptársunk, a Privátbankár helyszíni tapasztalataira és helyi sajtójelentésekre hivatkozva.

Magyar Péter már Brüsszelben is egyre ismertebb.

Fotó: Mfor / Izsó Márton

A befolyásos brüsszeli hírportál, a Politico például az elmúlt hónapokban többször is hosszú cikkben foglalkozott személyével, az uniós ügyekre szakosodott bennfentes rovata, a Playbook pedig még interjút is készített vele.

„Orbán kihívója az Európai Néppárt felé kacsintgat” – írták arra utalva, hogy pártja, a TISZA a néppárti frakcióhoz csatlakozna egy sikeres európai parlamenti (EP) választás esetén. Korábban pedig arról számolt be a brüsszeli lap, hogy most „minden Orbán-ellenes szem” rajta van. „Szétszakíthatja az ellenzéket”, és a Momentumtól és a szociáldemokrata-Zöld szövetségtől is voksokat "lophat el", valamint "valódi tüske" lett a magyar miniszterelnök szemében, írják.

A Magyar Péter-jelenség a közelmúltban több, magyar újságíróknak szervezett háttérbeszélgetésen is szóba került Brüsszelben. Az egyiken egy magyar kormánypárti politikus „hologramnak” és „északi fénynek” nevezte a TISZA vezérét mondván, hogy múlandó jelenségről van szó, ami „létezik, de tartalom nem nagyon van mögötte”.

Ezzel szemben Cseh Katalin momentumos EP-képviselő azt mondta: „tökre örül” a versenynek, és bátornak tartja a Fidesszel szembefordult diplomata-ügyvéd kiállását, és azt, hogy „a NER belső köreiből kilépve tovább repeszti a rendszert”. Jelezte ugyanakkor, hogy pártjának és Magyar Péternek részben különböző víziói vannak.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.