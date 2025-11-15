3p
Közélet Győr Tisza Párt Választás 2026 Magyar Péter Orbán Viktor

Valami fontosról megfeledkezett Magyar Péter Győrben

mfor.hu

Orbán Viktor után a Tisza elnöke is színpadra állt. „Soha nem álltunk még ilyen jól”, mondta, mégis maradhatott hiányérzete a közönségnek.

Néhány órával azután, hogy Orbán Viktor levonult a színpadról a győri Multicsarnokban, Magyar Péter a Bécsi kapu téren lépett fel a színpadra a városban.

Beszédét azzal is kezdte, hogy a nagyközönség elől elzárt Digitális Polgári Körös rendezvény körülményeit saját országjárásához hasonlította. 

„Fekete csík, fekete függöny, térfigyelő kamerák. Ez Orbán Viktor világa. Ez a 15 év mérlege. Egy, a saját népétől rettegő vezető mérlege. Kitől fél? A mélyszegénységben élő több százezer gyerektől?”

- tette fel a kérdést, majd arról beszélt, hogy szegénység azért van az országban, mert a miniszterelnök „a bűnbandájával együtt 20 ezer milliárd forintot lopott el” a magyar emberektől. 

Ütötte a vasat Magyar azzal kapcsolatban is, hogy Orbán Viktor továbbra sem hajlandó kiállni vitázni vele: 

„Elnök úr, hallom, lehet öntől kérdezni. Nem egyenesen, pacekban, hanem előre megírva a stábja által. Ez nem az igazi bátor harcos, ez olyan Temuról rendelt bátor utcai harcos, olyan digitális harcos kinyomtatva. De ha már lehet kérdezni. Miért nem áll ki 20 éve vitázni?”

Aztán kijelentette, hogy „vége van. Már csak az a kérdés, hogy mennyire van vége.” Ez szerinte a fideszesek is látják. Beszélt arról, hogy hétfőn bemutatja a Tisza Párt a jelöltjeit, és ezzel össezált a program, összeállnak a jelöltek, a Tisza pedig készen áll „a kormányzás felelősségének átvételére”. De az igazi munka majd csak a választások megnyerése után fog kezdődni, a kormányzással.

A választási esélyekről szólva így fogalmazott Magyar:

„Jól állunk. Egészen jól állunk. Talán még soha nem álltunk ilyen jól. De ez nem lesz egy sétagalopp. Ez egy nagyon nehéz, embert próbáló 148 nap lesz. De megéri.”

Mfor-vélemény:

A hallgatóság számos ponton skandálással, bekiabálásokkal fejezte ki tetszését, azonban talán még a közönség soraiban is felmerülhetett: ezúttal bizony Magyar Pétertől sem lehetett kérdezni.

Különböző országjárásainak állomásain a Tisza elnöke általában hosszasan válaszol a hallgatóságból érkező – időnként kifejezetten ellenséges – kérdésekre is. Ezúttal azonban ez a blokk elmaradt, beszéde végén a pártelnök elhagyta az emelvényt.

Lehetséges, hogy a nagy tömeg, esetleg a technológiai korlátok miatt döntöttek így a Tiszánál, azonban korábban többször is beszélt arról Magyar, hogy azért is megy a Digitális Polgári Körök országjárásának helyszíneire, hogy megmutassa, milyen egy valódi országjárás, ahol egy politikus ki mer állni a polgárok elé és válaszolni a valódi kérdésekre.

A Tisza és a mellette álló többség megmutatja Önnek élőben, hogy milyen a valódi országjárás és milyen az, amikor egy politikus nem csak a sajátjai elé mer kiállni előre megírt kérdésekre válaszolni”

- írta Orbánnak az országjárást bejelentő bejegyzésében, amelyben úgy fogalmazott, hogy a DPK-országjárás nem igazi országjárás,

amin bárki részt vehet, még akár kérdezhet is, hanem olyan magtáras stílusban, előzetes regisztrációval, digitális harcosoknak és Orbán-janicsároknak”.

Tény a győri Tisza-rendezvényen bárki részt vehetett – kérdezni azonban ezúttal itt sem lehetett.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kínos helyzetbe került Kövér László? Lemondtak egy konferenciát

Kínos helyzetbe került Kövér László? Lemondtak egy konferenciát

Nem lett volna elég vendég? Az utolsó pillanatban kellett lemondani két eseményt is.

Váratlant is húzott Orbán Viktor Győrben

Nem beszélt, válaszolt a miniszterelnök, íme néhány érdekesebb részlet a győri eseményről.

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Néhány óra különbséggel beszél a két politikus, itt van Magyar Péter válasza.

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

Legalábbis egyelőre.

A tiszások sincsenek annyira oda Magyar Péterért?

A tiszások sincsenek annyira oda Magyar Péterért?

Egy kormányközeli cég azt mérte, hogy csak a Tisza-szavazók háromnegyede tartja szimpatikusnak a párt elnökét.

Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Törvénytelenül működik a főváros, és ebből még nagy gond lehet a Podmaniczky Mogalom vezetője szerint.

Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Győrben röffenti be az országjárását a miniszterelnök.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

Pánik a Fideszben: Orbán Viktor már az ATV-be is bekopogott – Ez Viszont Privát

Történelmi siker vagy méretes blöff Orbán Viktor amerikai útja? Mennyit ér a szóbeli ígéret Donald Trumppal szemben? Védőpajzsot vagy új „IMF-hitelt” kért a kormányfő Washingtonban? Miért kellett hirtelen megemelni a hiánycélt? Mi áll Orbán Viktor ATV-s performanszának hátterében? Mi a média szürkezónája? Miért csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben? És mit keres a magyar külgazdasági és külügyminiszter az egyik legnagyobb múltú fociklub élén? Erről is vitatkozott szubjektív műsorunkban, az e heti Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Vég Márton újságíró.              

Szombaton jön az Orbán Viktor-Magyar Péter meccs első menete

Szombaton jön az Orbán Viktor-Magyar Péter meccs első menete

Mindketten Győrben lesznek országjáráson.

Bajban a kormány konzultációja? Nagy változás jön

Bajban a kormány konzultációja? Nagy változás jön

A „felmerült igényekre reagál” a kormány.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168