Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Fidesz

Valami nagy dologra készülnek a kormánypártok?

A Fidesz és a KDNP kétnapos frakcióülést tart szerdán és csütörtökön Balatonfüreden.

Szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tart kihelyezett frakcióülést a Fidesz–KDNP – számolt be a Magyar Nemzet. A kormánypárti lap szerint Orbán Viktor jellemzően az első napon szokott zárt körű tájékoztatást adni a megjelent képviselőknek. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni.

Azt már a Telex teszi hozzá, hogy Fidesz–KDNP hagyományosan évente kétszer, az Országgyűlés tavaszi és őszi ülésszaka előtt tart kihelyezett frakcióülést. Tavaly februárban Balatonalmádiban, ősszel pedig Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségébe tartozó egyik esztergomi szállodában gyűltek össze. Idén év elején, februárban pedig szintén Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést.

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség? Somogyi Zoltánt kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A Political Capital szociológus alapítója szeptember 24-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Hoppon maradt az RTL és a TV2 – valami olyan történt, ami idén eddig még nem

A szuperprodukciók is kikaptak a 37. héten.

Terézváros sajátos módon államkötvénnyel spórol az önkormányzatnak

Az önkormányzat ezzel elkerüli, hogy szabad pénzeszközeit az államkincstárnál tartsa.

Innen került szarkofág a Sándor Palotába

A HVG közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy a köztársasági elnök hivatalának otthont adó Sándor-palotában jelenleg 91 olyan műtárgy található, amelyet közgyűjteményekből kölcsönöztek, térítésmentesen.

Itt vannak a számok: ennyit késett a MÁV augusztusban

A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint megtört az „augusztusi átok.”

Lehullt a lepel – ez lehet a Gyurcsány-Dobrev szakítás háttere

A Direkt36 tényfeltáró cikke részletesen tárja fel a DK alapító elnöke májusi lelépéséhez vezető okokat.

Erre ébredtünk: belepiszkált a kormány a választási szabályokba

A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet megváltoztatta a választási költségek és elszámolás szabályait, miközben a választási jegyzőkönyveket és dokumentumokat is módosította. 

Elszámolta magát Orbán Viktor

Elszámolta magát Orbán Viktor

Elveszítheti Mészáros Lőrinc a sztrádakoncessziót

Elveszítheti Mészáros Lőrinc a sztrádakoncessziót 

Még mindig eladósorban a Matolcsy-körhöz tartozó New York-i luxuslakás

Még mindig eladósorban a Matolcsy-körhöz tartozó New York-i luxuslakás 

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

