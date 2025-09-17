Valami nagy dologra készülnek a kormánypártok?

Szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tart kihelyezett frakcióülést a Fidesz–KDNP – számolt be a Magyar Nemzet. A kormánypárti lap szerint Orbán Viktor jellemzően az első napon szokott zárt körű tájékoztatást adni a megjelent képviselőknek. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni.

Azt már a Telex teszi hozzá, hogy Fidesz–KDNP hagyományosan évente kétszer, az Országgyűlés tavaszi és őszi ülésszaka előtt tart kihelyezett frakcióülést. Tavaly februárban Balatonalmádiban, ősszel pedig Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségébe tartozó egyik esztergomi szállodában gyűltek össze. Idén év elején, februárban pedig szintén Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést.