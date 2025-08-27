1p
Valami nagyon furcsa dolog történik Lázár János volt cégével

A NAV nem lépett.

A 24.hu derítette ki, hogy  a Divatcsarnok Projekt Zrt. a törvényi kötelezettségeit megszegve az elmúlt két évbben nem adott le üzleti beszámolót. Utoljára még 2022-ben született beszámoló, akkor egyébként veszteséges volt a cég.

Lázár János építési és közlekedési miniszter 2018-ban szállt be a cégbe, és csak 2024 végén vált meg ettől az érdekeltségétől.

A NAV a mulasztás miatt hivatalból törölhette volna a cég adószámát, illetve kezdeményezhette volna a megszüntnek nyilvánítását, ám egyik sem történt meg. A lap kérdésére a NAV adótitokra hivatkozva nem árult el ennél többet,  a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán viszont elárulták, az adószám törlésével kapcsolatban nem jött értesítés a NAV-tól, így a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárás nem indult.

Sem Lázár János, sem a cég nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mikor adják le a hiányzó beszámolókat.

