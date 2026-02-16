Valami nagyon megtetszett a Budapesten landoló Rubiónak, képen is látszik

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. február 15-én. Trump tárcavezetője, ahogy a képen is látható rögtön napfürdőben részesült, szinte kacérkodva a lemenő pesti nap fényével, amit egy mosollyal is erősített a politikus.

Széles mosolyt villantott az épp csak landoló politikus

Fotó: MTI/KKM/Király Márton

Marco Rubio ma Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal a Karmelita kolostorban, európai körútja részeként.