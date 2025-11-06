Valami nagyon nem stimmel a Kárpátalja visszacsatolásáról szóló hírrel?

„Orosz hírügynökség: a magyar kormány Kárpátalja visszaszerzése esetén támogatná Ukrajna európai integrációját” címmel jelent meg szerda este egy hír az Indexen, amelyet aztán számos lap szemlézett is.
Rácz András Oroszország-szakértő szerint azonban van egy kis baj.
„A probléma rögtön a második szónál kezdődik: az eredeti ”hírt„ közlő felület, a Krasznaja Veszna ('Vörös Tavas') nevű honlap ugyanis nem hírügynökség, hanem egy szélsőségesen konzervatív, leginkább talán neo-szovjetként leírható platform. Ez a felület kb. olyan, mint egy Kuruc.info-ba oltott Munkásőr....”
- írja Rácz, hozzátéve, hogy az oldal alapítóját már a háború kitörése után nem sokkal szankciós listára is tette az unió az inváziót támogató nyilatkozatai miatt.
A szakértő két kérdést is feltesz ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy vajon miért nem tűnt fel senkinek az Indexnél, hogy a „Vörös Tavasz” nem egy ideológiailag semleges, megbízható hírforrás?
A kérdésem tehát az, hogy vajon mi lehet az a csatorna, amin keresztül az orosz dezinformáció ilyen akadálytalanul és gyorsan jut be a magyar kormányközeli médiába?"
- fogalmaz Rácz András.