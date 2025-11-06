2p
Valami nagyon nem stimmel a Kárpátalja visszacsatolásáról szóló hírrel?

Rácz András megint kellemetlen kérdéseket tesz fel.

„Orosz hírügynökség: a magyar kormány Kárpátalja visszaszerzése esetén támogatná Ukrajna európai integrációját” címmel jelent meg szerda este egy hír az Indexen, amelyet aztán számos lap szemlézett is.

Rácz András Oroszország-szakértő szerint azonban van egy kis baj. 

„A probléma rögtön a második szónál kezdődik: az eredeti ”hírt„ közlő felület, a Krasznaja Veszna ('Vörös Tavas') nevű honlap ugyanis nem hírügynökség, hanem egy szélsőségesen konzervatív, leginkább talán neo-szovjetként leírható platform. Ez a felület kb. olyan, mint egy Kuruc.info-ba oltott Munkásőr....”

- írja Rácz, hozzátéve, hogy az oldal alapítóját már a háború kitörése után nem sokkal szankciós listára is tette az unió az inváziót támogató nyilatkozatai miatt.

A szakértő két kérdést is feltesz ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy vajon miért nem tűnt fel senkinek az Indexnél, hogy a „Vörös Tavasz” nem egy ideológiailag semleges, megbízható hírforrás?

"És, ami a fontosabb: mégis hogyan találta meg az Index ezt a Krasznaja Veszna cikket, és miért hozta le még rögtön aznap, november 5-én?
 
Ez egy orosz léptékkel eléggé marginális, nem különösebben ismert vagy izgalmas honlap, ilyesmiből több száz van szerte Oroszországban... nehezen hihető, hogy az indexesek véletlenül pont belefutottak ebbe, és még rögtön aznap le is fordították és cikket írtak belőle.
Sokkal valószínűbb, hogy ezt valahonnan megkapták – és bár nyilvánvalóan hülyeség az egész, mégis le kellett hozniuk, mégpedig kb. azonnal. 
A kérdésem tehát az, hogy vajon mi lehet az a csatorna, amin keresztül az orosz dezinformáció ilyen akadálytalanul és gyorsan jut be a magyar kormányközeli médiába?"

- fogalmaz Rácz András. 

 
