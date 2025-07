Valami nagyot guríthat Orbán Viktor Tusványoson? Itt vannak a vad és kevésbé vad találgatások

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„Olyan hír is terjedt, hogy Orbán akár itt is bejelenthet egy népszavazási kezdeményezést Ukrajna EU-tagságáról. Ez persze majd szombaton kiderül, de mindenképpen olyan bejelentésre kell számítanunk, amely a kormányfő szándéka szerint meghatározza a következő napok, hetek napirendjét.”

"Orbántól ezúttal erős belpolitikai üzenet kell. Mit fog bejelenteni Orbán Viktor szombaton? A miniszterelnök Tusványoson az utóbbi években rendszerint nagyrészt külpolitikai összefüggésekről beszélt, most viszont muszáj lesz valamiféle politikai programot adnia a saját táborának, hogy mit csináljanak a következő hónapokban"

Nagy a várakozás Orbán Viktor szombat délelőtt, Tusványoson esedékes megszólalásával kapcsolatban. Miután a miniszterelnök állítólag zárt körben már maga is elismerte, hogy „helyzet van”, és hogy Magyar Péter és a Tisza Párt feltűnésével „nyitott” a jövő évi választás végkimenetele, sokan számítanak arra, hogy a miniszterelnök valamilyen nagy, konkrét bejelentéssel igyekszik majd tematizálni a közbeszédet.

