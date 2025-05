Valami nem stimmel a Nemzeti Összetartozás Hídjának számaival

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A híd a kalandpark legnagyobb bevételi forrása lett, a jegyekből 438 millió forint folyt be. A park tavaly 1,377 milliárd forintos bevételt és 18 millió forintos nyereséget termelt, de az önkormányzat 458 millió forintot vett ki a rendszerből. Szamosvölgyi szerint ez segít pótolni az iparűzési adóból kieső bevételeket. Ha a jelenlegi látogatószám fennmarad, a híd nagyjából tíz év alatt hozhatja vissza az árát.

A 90 ezres jegyeladás a polgármester 2017-es várakozásaihoz képest is elmarad, amikor még félmillió–egymillió új látogatóról beszélt. Még a jegyeladások megduplázása esetén is legfeljebb 180 ezer fizető vendéggel lehet számolni.

