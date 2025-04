Valami nem stimmel: megkérdezték a Fehér Házat Szijjártó Péter magyarázatáról

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Kapcsolódó cikk Visszaszóltak Brüsszelből Szijjártó Péternek – nem igaz, amit állít, még vele is egyeztettek Válaszolt az Európai Bizottság a magyar külügyminiszter vádjaira.

A jelentésben említett magyarországi korrupció kérdése azért is kapott figyelmet, mert a Biden-kormányzat januárban korrupcióra hivatkozva szankciós listára tette Rogán Antalt. A magyar kormány akkor úgy reagált, hogy a döntés „a távozó, sikertelen amerikai nagykövet utolsó, pitiáner bosszúja”.

A portál arra volt kíváncsi, hogyan kommentálja a Fehér Ház Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azon kijelentését, miszerint a vámtarifák megalapozásában is szerepet játszó amerikai jelentést – amely a magyarországi korrupciót is említi az Európára kivetett vámok egyik okaként – valójában David Pressman korábbi budapesti nagykövet „diktálta”.

