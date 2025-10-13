Valami nincs rendben a Nemzetközi Úszószövetség alapkő-letételénél

Letették a Nemzetközi Úszószövetség, a World Aquatics (WA) új budapesti központjának alapkövét, de az építési engedélyt még meg sem kérték rá – tudta meg a Népszava.

Az eseményen bemutatták a legújabb látványterveket is. Ott volt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, Huszain al-Muszallam a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a WA elnöke, valamint Zentai Péter, Ruszlan Rahimkulov orosz-magyar üzletember jobb keze a Váci úton, a leendő Láng negyed szélén, hogy nagy csinnadrattával letegyék a WA új központjának alapkövét és ezzel szimbolikusan elindítsák az új székház mellett rengeteg lakást, irodát magában foglaló gigaberuházást.

Ám az esemény érdekessége, hogy a székházat is tartalmazó Láng projekt újragondolt terveit a Népszava információi szerint még csak ezután tárgyalja az Országos Építészeti Tervtanács.

Arról egyébként lapunk írt 2024 elején, hogy s Dunamelléki Református Egyházkerület 1,4 milliárd forintos belvárosi ingatlant kapott az államtól új központjára, ám érdekes módon mégis a World Aquatics, az úszás és a medencés sportok világszövetsége költözött be átmenetileg. Itt olvashatnak többet a témáról:

A Sára Botond által vezetett fővárosi kormányhivatal a lap engedélyezésre vonatkozó kérdésére azt válaszolta, hogy a World Aquatics budapesti székházának épületére vonatkozóan építési engedély iránti kérelem nem került benyújtásra.

A Nemzetközi Úszószövetség látványterve

Fotó: Facebook/Mol

Azt is hozzátették: a „Láng-negyed” építtetője az eddig kiadott építési engedélyek alapján a lakó- és irodaépületek megvalósításával összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységet nem kezdte meg.

Mindez azért is különös, mivel a WA-egyezséget nyélbe ütő Szijjártó Péter külügyminiszter az úszószövetség ideiglenes budapesti irodájának tavalyi megnyitóján úgy számolt, hogy 2026 végére megépül a Láng-negyedbe tervezett új központ és a Magyarország által rendezendő 2027-es világbajnokságot már onnan irányítja a sportszervezet. Utóbbit még mindig így tervezik, dea kulcsrakész átadás időpontja már 2028 második negyedévére csúszott.