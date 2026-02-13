3p

Közélet Választás 2026

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Komjáthi Imre: az MSZP elnöksége azt javasolja a kongresszusnak, a szocialisták ne induljanak a választáson.

Az MSZP országos elnöksége azt javasolja a párt jövő pénteki kongresszusának, hogy a szocialista párt ne induljon a 2026-os országgyűlési választáson – jelentette be az ellenzéki párt elnöke pénteken Budapesten sajtótájékoztatón – számol be róla az MTI.

Komjáthi Imre az elnökség ülése után azt mondta, az MSZP minden választókerületben a legtöbb szavazatot elérni képes ellenzéki jelölt támogatását javasolja a párt legfelső döntéshozó szervének.

Komjáthi Imre pártelnök felszólal
Nem elég csak győzni, az eltorzított választási rendszer miatt a lehető legnagyobb arányban kell legyőzni minden választókerületben a Fideszt – indokolta.

Hozzátette, ezért Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, Budapest 14-es választókerületében Vajda Zoltán, Budapest 16-os választókerületében Hiller István, Csongrád-Csanád vármegye 1-es választókerületében Szabó Sándor képviselőjelöltségét támogatják. Minden más választókerületben pedig arra kérik támogatóikat, hogy szavazzanak a kormányváltás érdekében. Megjegyezte, a négy szocialista politikus független jelöltként indul.

Elmondta, a választási kampányban mozgósítanak annak érdekében, hogy a 2026-os választás után ne alakíthasson kormányt egy esetleges Fidesz-Mi Hazánk-koalíció.

Jelezte azt is, hogy ezek csak javaslatok a kongresszusnak, de nincsenek kétségei afelől, hogy azt el fogják fogadni a küldöttek.

A cinikus jobboldal fogságában

Az elnök értékelése szerint Magyarország a cinikus jobboldali demagógia fogságában él, a hatalmon lévők kizárólag meggazdagodásukra és hatalmuk megőrzésére koncentrálnak, ennek megfelelően „módosítgatják” a választási törvényt is.

Ezzel a rendkívüli választójogi helyzettel csak rendkívüli eszközökkel lehet felvenni a versenyt annak érdekében, hogy Magyarország bármi áron megszabaduljon „ettől a velejéig romlott, mindenre rátekeredő gonosz hatalomtól”. Ezért javasolja az elnökség – a párttagsággal konzultálva, meghallva hangjukat–, hogy ne induljanak a szocialisták áprilisban.

Arra a kérdésre, hogy a legtöbb szavazatot elérni képes jelölt támogatása azt jelenti, hogy az MSZP a Tisza Párt jelöltjeit támogatja, a pártelnök azt mondta, nem pártot támogatnak, hanem politikai törekvést, azaz a kormányváltást.

A gödi kérdés

Komjáthi Imre megütközését fejezte ki amiatt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a sajtóból értesült a gödi helyzetről. Azt mondta, 2021 óta az MSZP folyamatosan tájékoztatta mind a kormányt a parlamenten keresztül, mind a közvéleményt a különböző cikkekkel, videókkal a Gödön kialakult helyzetről. Megjegyezte, tavaly júliusban feljelentést is tett azzal kapcsolatban, hogy elfelejtettek 66 embernél egészségügyi szűrést végezni, mérgezték a dolgozókat, de feljelentésére azóta sem érkezett válasz.

Rogán Antalnak nem titkosügynököket kellett volna küldeni a gyárba, elég lett volna, ha odafigyel egy képviselőre, aki azt teszi, ami a dolga, képviseli a dolgozó embereket – összegzett Komjáthi Imre.

