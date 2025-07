Valamire készül a kormány, Orbán Viktor javaslata után jöhet a bejelentés

Ahogy arról korábbi cikkünkben is irtunk, szerdán kormányülést tartottak, amelyre Orbán Viktor Facebook-posztjának tanúsága szerint javaslattal érkezett.

Ezt minden bizonnyal el is fogadták, így a magyar kormánynak bejelenteni valója akadt: csütörtökre meg is hirdették a Kormányinfót. A szokásos „Mit, miért tesz a kormány?” címmel érkező tájékoztató tehát új információkat tartogat majd; amit az összeszokott csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő fog megosztani az egybegyűltekkel – derült ki a szerkesztőségünknek is megküldött meghívóból.

Frissítés:

A miniszterelnök időközben a kormányülés szünetében elárulta, többek közt orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, és katonáknak is évi 1 millió forintos, hiteltörlesztést vagy lakáshitel-önrészt támogató programot indítanak. A holnapi Kormányinfón tehát minden bizonnyal erről érkeznek további részletek.