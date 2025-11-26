1p
Valamit be akar jelenteni a kormány?  Ebből bizony Kormányinfó lesz

Csütörtökön a szokott időben tartják.

Szerkesztőségünk postaládájában is landolt szerda délután a meghívó, miszerint ismét kiáll a nagyközönség elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, azaz a megszokott csapat.

A Kormányinfó ezúttal is a „Mit, miért tesz a kormány?” címen fut majd, témából pedig biztosan nem lesz hiány, az amerikai béketerv az ukrajnai háború lezárására, Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin előre kiszivárgott, lehetséges találkozója, energetikai kérdések, gazdasági lépések, valamint a december elsején élesedő új intézkedések, köztük az árrésstop meghosszabbítása és kibővítése is előkerülhet majd; de örök téma a Kormányinfókon Magyar Péter és a Tisza Párt is.

Kollégánk a helyszínen is kérdezi majd a minisztert és a kormányszóvivőt, de emellett percről percre tudósítással is készülünk olvasóinknak.

