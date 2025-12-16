3p
Valamit nagyon eltalált a Kincsvadászok – dörzsöli a tenyerét a TV2

Kollár Dóra
Így alakultak a heti nézettségi adatok.

Az 50. héten a kereskedelmi csatornák nem változtattak a kínálatukon, így az RTL-en elsőként ismét a Jobb később, mint soha! című reality-komédia került adásba. A műsor epizódonként átlagosan 309 ezer nézőt ért el a teljes lakosság körében, amivel elmaradt az előző heti eredménytől és folytatta a gyengülést. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 éves korosztályban átlagosan 185 ezren követték az adást 13,2 százalékos közönségarány mellett, azaz itt is rontott a Jobb később, mint soha! – igaz, ennek mértéke enyhébb volt.

A műsorsáv második felében a csatorna ismétléseket adott, ezek néhány százezres nézettségig jutottak a teljes lakosság körében.

A TV2 megint nem panaszkodhatott a Kincsvadászok teljesítményére, a Németországból adaptált régiségkereskedős műsor igazi közönségkedvenc, amely 690 ezres átlagos nézettségével az előző hetekhez képest még erősödni is tudott.

A pénteki adás 735 ezer főt érdekelt, amellyel az egész hét legnézettebb műsora lett a teljes lakosság körében, megelőzve a hétvégi vetélytársakat is.

A Kincsvadászok a 18-59 évesek korcsoportjában is stabilan áll, az 50. héten az adásokat átlagosan 261 ezren nézték 18,8 százalékos közönségarányhoz képest, azaz ebben a szegmensben is erősödésnek örülhetett a TV2.

A heti győzelem is összejött a Kincsvadászok pénteki adásának
A heti győzelem is összejött a Kincsvadászok pénteki adásának
Fotó: TV2 Sajtószoba

A program második felében érkező Lakásvadászok az elmúlt hetekhez képest rontott, ám az elért 494 ezres átlagos nézőszám így is erős eredmény a későinek számító, este fél 10-es kezdést figyelembe véve.

Sportesemények

A Ferencvárosnak kétszer is jelenése volt a héten, az Európa-liga alapszakaszában a skót Rangers csapatával játszott a magyar együttes, 2-1-es győzelmet aratva, amit 366 ezren néztek élőben a készülékek előtt. A magyar bajnokiban a Fradi a Debrecennel találkozott, itt 0-1-re kikapott, ezt 250 ezren látták.

Női kézilabda-válogatottunk a világbajnokság negyeddöntőjében Hollandiával csapott össze, itt végül 23-28-ra alulmaradt, a vereséget 281 ezren nézték a tévében.

Csendes szombat után vasárnapi harc

Szombaton mindkét csatorna filmeket adott, így azon múlt a napi győzelem, hogy hol sikerült a legjobban ennek megválasztása. A végeredmény végül igen szoros lett, az RTL által leadott Zootropolis mese 211 ezer nézőt érdekelt, míg a párhuzamosan futó Ürömapa vígjátékot 214 ezren nézték.

Vasárnapra azonban már két szuperprodukció is akadt, az RTL-en a Csillag születik! tehetségkutató a teljes lakosság körében átlagosan nevezhető teljesítménnyel 563 ezer főt érdekelt, viszont a kiemelt kereskedelmi korcsoportban már kiugróan jó számokat hozott:

a 18-59 évesek körében 362 ezer nézőt ért el 22,8 százalékos közönségarány mellett, amellyel az egész hét legjobbja lett a kategóriában.

A TV2-s rivális Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? volt, ezt a teljes lakosság körében 526 ezren nézték, a kiemelt kereskedelmi korcsoportban viszont nagyon kikapott a párhuzamosan futó tehetségkutatótól, és mindössze 200 ezer nézőt érdekelt 13százalékos közönségarány mellett.

Nem volt kérdés a heti végeredmény

Bár a hétvégéje ezúttal egyértelműen az RTL-nek sikerült jobban, ez sem volt elég arra, hogy egyensúlyozza a TV2 óriási fölényét a hétköznapokon, a Kincsvadászok és a Lakásvadászok ütős párosnak bizonyult. Összességében tehát a 18-59 évesek korcsoportjában, az átlagos heti közönségarányok harcában a TV2 kerekedett felül és 15,9 százalékával megelőzte az RTL 13,7 százalékát.

