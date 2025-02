Válaszolt Magyar Péter Gyurcsány Ferenc javaslatára

Ezért nem asszisztálunk a Fidesz és levitézlett pártok demokrácia színházához: sem Tolnában, sem Újpesten (ahol a Fidesz szándékosan gyenge jelöltet indít, hogy versenyben tartsa a számára kellemes ellenfeleket)„. Ezzel a Tisza elnöke a közelgő időközi választásokra is utalt. Hozzátette, hogy minden új, létrejövő „pártocska”, vezesse azt Mesterházy Attila, Schiffer András, vagy hívják akár Duna Pártnak, vagy Új Baloldalnak, szerinte csak egy célt próbál szolgálni, hatalomban tartani a miniszterelnököt.

