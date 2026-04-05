Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat délutáni adatai szerint már 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra. 2022-ben az országgyűlési választás előtt egy héttel közel 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezren tették meg. A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460 ezren tették meg. Az NVI március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását.

Kapcsolódó cikk Már hiába hajrázik Orbán Viktor, tényleg itt a vége? Ez Viszont Privát Bőven volt téma a héten.

A választópolgárok kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is; az NVI nyilvántartása szerint több mint 36 ezren azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot. Az NVI-hez az első levélszavazatok március 23-án érkeztek vissza.

A valasztas.hu-n található adatok szerint szombat délutánig már több mint 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok: több mint 8800-at közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, 117 ezret pedig a külképviseleteken adtak le. 2022-ben egy héttel a voksolás előtt mintegy 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok. Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését április 6-án, hétfő délelőtt kezdi meg az iroda.

(MTI)