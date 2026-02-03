1p
Választás 2026: fontos utasítás jelent meg a közlönyben

mfor.hu

Megjelent a szavazási levélcsomag személyes átvételére és leadására vonatkozó NVI-utasítás.

Megjelent a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében a Nemzeti Választási Iroda (NVI) utasítása a szavazási levélcsomag személyes átvételére és leadására rendelkezésre álló időszak megállapításáról – közölte az NVI az MTI-vel kedden.

Azt írták: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomag átvétele kapcsán a névjegyzékbe történő regisztrációkor megjelölhetik a postai kézbesítést vagy személyes átvételt.

Hozzátették: a január 30-án megjelent NVI-utasítás megjelöli a levélcsomagok személyes átvételére és leadására vonatkozó időszakot. Eszerint március 28. és április 11. között munkanapokon 9-től 16 óráig lehet átvenni azokat a kijelölt külképviseleteken. A beregszászi, csíkszeredai, kolozsvári, szabadkai és az ungvári külképviseleti választási irodák azonban március 28. és április 10. között mindennap 7-21 óra között tartanak nyitva, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7 órától 22 óráig.

