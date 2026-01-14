Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Orbán Viktor miniszterelnök videóban jelentette be kedd este, hogy a kormány úgy döntött, meghosszabbítják a szociális tűzifa programot. A videóban elmondja, a belügyminiszternek kell gondoskodnia arról, hogy a rászorulók annyi tűzifához jussanak, amennyire szükség lesz.

Úgy látom, az előrejelzéseket módosították, nem enyhülés jön, hanem tartós marad a hideg

– mondta Orbán, majd arra kért mindenkit, hogy vigyázzanak az utakon az ónos eső miatt.

Orbán Viktor az imént bejelentette a nagy semmit: kiszállítják az önkormányzatokhoz a tűzifát… Mintha azt mondta volna, hogy lesz áram a konnektorban. Egy fillérrel sem emelték az extrém hidegben a 2019 óta változatlan szociális tűzifakeretet, miközben a fa ára 2019 óta a duplájára nőtt. A Tisza országszerte több ezer családnak segít tűzifával a civilek felajánlásának köszönhetően, és a Tisza orvosként dolgozó jelöltjei fagysérült gyerekek sorát látják el…

- reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.