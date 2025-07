A választók többsége felmondaná a Paks 2 szerződést

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Amerikai együttműködést sürgetnek Paks ügyében és kis reaktorokat is ajánlanak.

„Tiszta sor: amikor az Orbán-kormány tovább erőlteti az oroszokkal folytatott paksi bővítést, durván szembemegy a társadalmi akarattal. De… Magyar Péternek is szól az üzenet: 10-ből 7-8 Tisza-szavazó elutasítja Paks 2-t és azt várja el, hogy a kormányváltás után felmondjuk” – vonja le a következtetést Tordai Bence, aki petíciót is indította beruházás leállításának követelésére.

A válaszadók többsége szerint az újabb paksi atomerőmű túl nagy orosz függőséget okozna: 47 százalék vélekedik így, és csak 21 százalék gondolja ennek ellenkezőjét, és 31 százalék bizonytalan e kérdésben. A Tisza-szavazóknál ez az arány 82 versus 6 százalék, de még a Fidesz-szavazók hatoda (16 százalék) is tart a túlzott orosz energiafüggőségtől.

A teljes népességben Paks 2 megépítésének 29 százalék a támogatottsága, és 47 százalék az elutasítottsága. A legerősebb törésvonal pártpolitikai: a pro-kontra arány a Fidesznél 72-15 százalék, a Tiszánál 12-78 százalék, de a többi párt támogatói és a bizonytalanok között is nagy többségben vannak az elutasítók – írja Tordai Bence Facebook posztjában .

