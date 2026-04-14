Változott a Tisza mandátumainak száma

A hétfői adatokhoz képest most kettővel kevesebb, 137 mandátuma van a Tisza Pártnak, kettővel több, 56 a Fidesznek, és továbbra is 6 képviselői hellyel szerepel a Mi Hazánk – derült ki a valasztas.hu keddi adataiból, melyet az Infostart összegzett.

De még ez is változhat, ugyanis Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében újraszámlálás zajlik. A választókerületben 99,31 százalékos feldolgozottság mellett hétfőn 59 szavazattal vezetett Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje Nagy Bálinttal, a Fidesz-KDNP politikusával szemben. A szavazás napja után még maximum 4506 szavazat érkezhet be az otthonuktól távol voksolók és a levélszavazatok útján.

Van még három olyan választókerület, ahol szoros az eredmény és még változás jöhet.

A legfrissebb parlamenti patkó

Tolna vármegye, 03. számú egyéni választókerület

98,8 százalékos feldolgozottság mellett 138 szavazattal vezet Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás tiszás jelölt előtt.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 2337.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 06. számú egyéni választókerület

98,86 százalékos feldolgozottság mellett Simon Miklós, az eddigi kormánypártok jelöltje áll nyerésre, 174 szavazattal van lemaradva Barna-Szabó Tímea, a Tisza képviselőjelöltje.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 3416.

Tolna vármegye, 02. számú egyéni választókerület

99,11 százalékos feldolgozottság mellett a Fidesz-KDNP-s Csibi Krisztina vezet 422 szavazattal a tiszás Szijjártó Gábor előtt.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 2534.