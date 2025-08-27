2p
Közélet Adó Tisza Párt Magyar Péter Vona Gábor

Van ellenzéki vezető, aki igenis bevállalná a háromkulcsos SZJA-t

mfor.hu

11,5, 13,5 és 22,5 százalékos kulcsokat javasol Vona Gábor.

Hétfő óta attól hangos a kormányközeli média, hogy egy állítólagos kiszivárgott dokumentumra alapján a Tisza Párt progresszív személyi jövedelemadózás bevezetését tervezi. Magyar Péter rögtön cáfolta a híreket, a dokumentumot pedig „rogáni” hamisításnak titulálta, valamint hozzátette, hogy egykulcsos, mégpedig a mostani 15 helyett 9 százalékos SZJA-t terveznek bevezetni.

Vona Gábor, a Második Reformkor párt elnöke viszont kapott az alkalmon, és beleállt a kérdésbe.

„A Második Reformkor Párt világos álláspontot képvisel. Szerintünk az adórendszernek az igazságosságot és az egyenlő közteherviselést kell szolgálnia. Ezért javasoljuk egy háromkulcsos, progresszív szja bevezetését”

- írja szerda reggeli bejegyzésében Vona.

A három kulcs pedig 11,5, 13,5, valamint 22,5 százalék lenne, a sávhatárokat az előző vé átlagos medián bérének készeresénél és négyszeresénél húznák meg. 

Fontos hangsúlyozni: ezek marginális kulcsok, vagyis csak a sávon belüli jövedelmet érintenék, tehát nem a teljes jövedelem adózna automatikusan magasabb kulccsal”

- hívja fel a figyelmet a politikus, aki végezetül arra szólítja fel a pártokat, hogy tegyék közzé adópolitikai terveiket, és induljon a kérdésről szakmai vita.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„Nem jön ki a matek” – levelet írt Magyar Péter Orbán Viktor apjának

„Nem jön ki a matek” – levelet írt Magyar Péter Orbán Viktor apjának

A Tisza elnöke arra szólítja fel Orbán Győzőt, hogy hozza nyilvánosságra a Hatvanpusztára vonatkozó dokumentumokat.

Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt

Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt

Mezőgazdasági tevékenységre utaló jeleket nem, gyerekmedencét viszont látott a képviselő.

Aggódhat Magyar Péter? Simán nyerne a Fidesz egy új kutatás szerint

Aggódhat Magyar Péter? Simán nyerne a Fidesz egy új kutatás szerint

Mért egyet a kormány kedvenc kutatóintézete, a Fidesz szerintük növelte az előnyét a nyáron.

Valami nagyon furcsa dolog történik Lázár János volt cégével

Valami nagyon furcsa dolog történik Lázár János volt cégével

A NAV nem lépett.

Pilatus PC-12 repülőgép

Ennyi egy nem fapados magánrepülés Budapestről Brač szigetére

Közel 4,6 millió forintba kerülne négy embernek Budapestről a horvátországi Brač szigetére utazni egy Pilatus PC-12 típusú magángéppel – derül ki a 444 cikkéből, amely árajánlatot kért az Orbán Viktor és stábja által is használt repülőtípusra egy francia cégtől.

Egészen váratlan helyről verték az RTL-t és a TV2-t – erre nem számítottak

Egészen váratlan helyről verték az RTL-t és a TV2-t – erre nem számítottak

Hoppon maradtak a kereskedelmi csatornák.

A Sándor-palota biztonsági garanciákat ad orosz ügyben

A Sándor-palota biztonsági garanciákat ad „orosz” ügyben

A Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága közleményt bocsátott ki „az államfő Facebook-oldalán megjelent, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeiről”

Az Oktatási Hivatal végre beadta a derekát

Az Oktatási Hivatal végre beadta a derekát

Néhány napja még határozottan tagadta az Oktatási Hivatal (OH), hogy az alacsony fizetések miatt kialakuló elvándorlás komoly működési zavarokat okozna. Most azonban a hivatal mégis tárgyalóasztalhoz ül a bérekről a munkavállalók képviselőivel.

Van olyan adó, amit Magyar Péter emelne

Van olyan adó, amit Magyar Péter emelne

A Tisza Párt vezetője újabb bejegyzésben reagált a kormánykörök kritikájára, ami szerint adóemelésre készül.

Rekordösszeget költöttek Magyar Péter online lejáratására

Rekordösszeget költöttek Magyar Péter online lejáratására

Az Apáti Bence tulajdonában álló, a Megafonhoz hasonlóan a kormány üzeneteit terjesztő Nemzeti Ellenállás Mozgalom, azaz a NEM, Ellenállás Mozgalom Non-profit Kft. összesen mintegy 290 millió forintot költött el politikai hirdetésekre a Meta és a Google felületein a nyáron.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168