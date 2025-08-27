Van ellenzéki vezető, aki igenis bevállalná a háromkulcsos SZJA-t

Hétfő óta attól hangos a kormányközeli média, hogy egy állítólagos kiszivárgott dokumentumra alapján a Tisza Párt progresszív személyi jövedelemadózás bevezetését tervezi. Magyar Péter rögtön cáfolta a híreket, a dokumentumot pedig „rogáni” hamisításnak titulálta, valamint hozzátette, hogy egykulcsos, mégpedig a mostani 15 helyett 9 százalékos SZJA-t terveznek bevezetni.

Vona Gábor, a Második Reformkor párt elnöke viszont kapott az alkalmon, és beleállt a kérdésbe.

„A Második Reformkor Párt világos álláspontot képvisel. Szerintünk az adórendszernek az igazságosságot és az egyenlő közteherviselést kell szolgálnia. Ezért javasoljuk egy háromkulcsos, progresszív szja bevezetését”

- írja szerda reggeli bejegyzésében Vona.

A három kulcs pedig 11,5, 13,5, valamint 22,5 százalék lenne, a sávhatárokat az előző vé átlagos medián bérének készeresénél és négyszeresénél húznák meg.

„Fontos hangsúlyozni: ezek marginális kulcsok, vagyis csak a sávon belüli jövedelmet érintenék, tehát nem a teljes jövedelem adózna automatikusan magasabb kulccsal”

- hívja fel a figyelmet a politikus, aki végezetül arra szólítja fel a pártokat, hogy tegyék közzé adópolitikai terveiket, és induljon a kérdésről szakmai vita.