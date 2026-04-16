Van fideszes politikus, aki csütörtökön már a bíróság előtt ült

Pintér Bence győri polgármester számolt be arról, hogy tanúként hallgatta ki a Győri Törvényszék Dézsi Csaba András fideszes önkormányzati képviselőt, a vád szerinti elkövetés idején Győr polgármesterét a GYHG-ügyben.

A tárgyaláson egy ideig maga Pintér is ott volt, aki így számolt be az eseményekről.

" Dézsi képviselő úr folyamatos mellébeszélése, a kérdések folyamatos kikerülése miatt a kihallgatása meghaladta a 4 órát. [...] A tárgyaláson a bíróság, az ügyészség és a védelem kérdéseire tett tanúvallomásából megtudhattuk, hogy képviselő úr polgármesterként nem tudott nagyjából semmiről, semmire nem emlékszik, semmilyen döntést nem hozott, semmilyen utasítást nem adott senkinek, és ezért szerinte nem terheli semmilyen felelősség.