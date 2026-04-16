Van fideszes politikus, aki csütörtökön már a bíróság előtt ült

Dézsi Csaba András tanúként hallgatták ki a 758 milliós győri hűtlen kezelés ügyében.
Pintér Bence győri polgármester számolt be arról, hogy tanúként hallgatta ki a Győri Törvényszék Dézsi Csaba András fideszes önkormányzati képviselőt, a vád szerinti elkövetés idején Győr polgármesterét a GYHG-ügyben.
A tárgyaláson egy ideig maga Pintér is ott volt, aki így számolt be az eseményekről.
" Dézsi képviselő úr folyamatos mellébeszélése, a kérdések folyamatos kikerülése miatt a kihallgatása meghaladta a 4 órát. [...] A tárgyaláson a bíróság, az ügyészség és a védelem kérdéseire tett tanúvallomásából megtudhattuk, hogy képviselő úr polgármesterként nem tudott nagyjából semmiről, semmire nem emlékszik, semmilyen döntést nem hozott, semmilyen utasítást nem adott senkinek, és ezért szerinte nem terheli semmilyen felelősség.
Annak ellenére, hogy mind az elsőrendű, mind a másodrendű vádlott lényegében ellene vallott: állításuk szerint Dézsi polgármester utasításai szerint jártak el.
A GYHG-ügyet pedig így foglalta össze a polgármester:
„2021 tavaszán hoztam nyilvánosságra azt az adatsort, aminek következményeként ma bírósági eljárás folyik a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) önkormányzati cég 2020-as gazdálkodásával kapcsolatban. A vád szerint: a másodrendű vádlott rábírta a cég akkori ügyvezetőjét, a büntetőper elsőrendű vádlottját, hogy írjon alá a másodrendű vádlott tulajdonába vagy érdekeltségi körébe tartozó cégekkel – többek között – túlárazott szerződéseket. A vádlottak ezzel összesen 758.458.643 forint összegű vagyoni hátrányt okozhattak a vállalatnak, és a tulajdonosának is, ami ez esetben a győri önkormányzat. A Győr-Moson Sopron Vármegyei Főügyészség az ügy két szereplőjét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettével vádolta meg.”
