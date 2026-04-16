2p
Közélet Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Győr Korrupció Pintér Bence

Van fideszes politikus, aki csütörtökön már a bíróság előtt ült

mfor.hu

Dézsi Csaba András tanúként hallgatták ki a 758 milliós győri hűtlen kezelés ügyében.

Pintér Bence győri polgármester számolt be arról, hogy  tanúként hallgatta ki a Győri Törvényszék Dézsi Csaba András fideszes önkormányzati képviselőt, a vád szerinti elkövetés idején Győr polgármesterét a GYHG-ügyben.

A tárgyaláson egy ideig maga Pintér is ott volt, aki így számolt be az eseményekről. 

" Dézsi képviselő úr folyamatos mellébeszélése, a kérdések folyamatos kikerülése miatt a kihallgatása meghaladta a 4 órát. [...]  A tárgyaláson a bíróság, az ügyészség és a védelem kérdéseire tett tanúvallomásából megtudhattuk, hogy képviselő úr polgármesterként nem tudott nagyjából semmiről, semmire nem emlékszik, semmilyen döntést nem hozott, semmilyen utasítást nem adott senkinek, és ezért szerinte nem terheli semmilyen felelősség.

Annak ellenére, hogy mind az elsőrendű, mind a másodrendű vádlott lényegében ellene vallott: állításuk szerint Dézsi polgármester utasításai szerint jártak el.
 

 A GYHG-ügyet pedig így foglalta össze a polgármester:

2021 tavaszán hoztam nyilvánosságra azt az adatsort, aminek következményeként ma bírósági eljárás folyik a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) önkormányzati cég 2020-as gazdálkodásával kapcsolatban. A vád szerint: a másodrendű vádlott rábírta a cég akkori ügyvezetőjét, a büntetőper elsőrendű vádlottját, hogy írjon alá a másodrendű vádlott tulajdonába vagy érdekeltségi körébe tartozó cégekkel – többek között – túlárazott szerződéseket. A vádlottak ezzel összesen 758.458.643 forint összegű vagyoni hátrányt okozhattak a vállalatnak, és a tulajdonosának is, ami ez esetben a győri önkormányzat. A Győr-Moson Sopron Vármegyei Főügyészség az ügy két szereplőjét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettével vádolta meg.
 

Kövér Lászlóék is elkezdik átadni a terepet

Kövér Lászlóék is elkezdik átadni a terepet

Előkészülnek az új parlament alakulóülésére.

Ezen múlik újabb három Tisza-mandátum: elkezdték számolni a döntő szavazatokat

Közel 85 ezret kell megszámolni.

Hatalmas nézettségi rekordot hozott Magyar Péter az MTVA-nak

A tévénézők harmada nézte a szürreális interjút.

Matolcsy György szerint most a bőség kora jön

Matolcsy György szerint most a bőség kora jön

Hagyjuk a múltat, nézzünk a szép jövőbe?

Nem veszi át Orbán Viktor hűlt helyét Magyar Péter

Nem veszi át Orbán Viktor hűlt helyét Magyar Péter

Máshova költözik.

Navracsics Tibor betartotta az ígéretét

Navracsics Tibor betartotta az ígéretét

A miniszter már Facebook-oldalát is törölte.

Sokmilliós lelépési pénzt kapnak a távozó parlamenti képviselők

Sokmilliós lelépési pénzt kapnak a távozó parlamenti képviselők

Háromhavi búcsúpénz.

Ezeken a településeken dőlt el igazán a választás

Ezeken a településeken dőlt el igazán a választás

Ott ment nagyot a Tisza, ahol senki sem gondolta volna.

Véget ért az újraszámolás Keszthelyen, de még mindig nem dőlt el a mandátum sorsa

Véget ért az újraszámolás Keszthelyen, de még mindig nem dőlt el a mandátum sorsa

A fideszes jelölt kérte az újraszámolást a körzetben.

Ezermilliárdos vagyon szerezhető vissza egyetlen gombnyomással

A tiszás kétharmad ezermilliárdos vagyont szerezhet vissza egyetlen gombnyomással

Elég, ha hatályát veszti a fideszes kétharmad által megszavazott alapítványos törvény, és máris újra minden állami tulajdon lehet a Nemzeti Ménesbirtoktól a Mol- és Richter-részvényekig.

