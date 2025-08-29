Van még Hadházy Ákos tarsolyában valami Hatvanpusztáról, de Magyar Péternek is üzent

A Magyar Hangnak adott interjújában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő többek közöt arról beszélt, hogy van még nyilvánosságra nem hozott anyaga a hatvanpusztai birtokról.

„A kétszáz fős éttermet és a 140 négyzetméteres társalgót a kandallóval már bemutattam, de van, amit később fogok nyilvánosságra hozni. Ezek a kételkedőket is meggyőzhetik, hogy miről szól valójában Hatvanpuszta”

- mondta Hadházy, aki arról is beszélt, hogy kormányváltás esetén akár feles többséggel is fel lehet lépni a korrupció ellen, és elérni, hogy a főkolomposok ne élvezhessék a lopott vagyonok hasznát. (E témáról is kérdeztük a Klasszis Klub Live legutóbbi adásában Martin József Péert, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját.)

Hadházy beszélt Magyar Péterhez fűződő viszonyáról is.

„Olykor a posztjaimat is kommenteli, én pedig válaszolok. Igazából egyetlen kérdésben van nagy vitánk – túl azon, hogy el akar takarítani a közéletből, de ez kisebb volumenű ügy –, ő ugyanis azt mondja, mint a korábbi ellenzéki pártok: tisztában vagyunk a választás szabályaival, meg is fogjuk nyerni. Legnagyobb kudarcomnak azt tartom, hogy nem sikerült meggyőznöm ellenzéki kollégáimat arról, előbb a tisztességes választás körülményeit kell biztosítani, amennyire az a mostani helyzetben lehetséges.”

A képviselő szerint Orbán Viktornak „nagy vesztenivalója van”, ezért aztán