Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Van még Hadházy Ákos tarsolyában valami Hatvanpusztáról, de Magyar Péternek is üzent

Meggyőzné a kétkedőket a képviselő.

A Magyar Hangnak adott interjújában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő többek közöt arról beszélt, hogy van még nyilvánosságra nem hozott anyaga a hatvanpusztai birtokról. 

„A kétszáz fős éttermet és a 140 négyzetméteres társalgót a kandallóval már bemutattam, de van, amit később fogok nyilvánosságra hozni. Ezek a kételkedőket is meggyőzhetik, hogy miről szól valójában Hatvanpuszta”

- mondta Hadházy, aki arról is beszélt, hogy kormányváltás esetén akár feles többséggel is fel lehet lépni a korrupció ellen, és elérni, hogy a főkolomposok ne élvezhessék a lopott vagyonok hasznát. (E témáról is kérdeztük a Klasszis Klub Live legutóbbi adásában Martin József Péert, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját.)

Hadházy beszélt Magyar Péterhez fűződő viszonyáról is. 

„Olykor a posztjaimat is kommenteli, én pedig válaszolok. Igazából egyetlen kérdésben van nagy vitánk – túl azon, hogy el akar takarítani a közéletből, de ez kisebb volumenű ügy –, ő ugyanis azt mondja, mint a korábbi ellenzéki pártok: tisztában vagyunk a választás szabályaival, meg is fogjuk nyerni. Legnagyobb kudarcomnak azt tartom, hogy nem sikerült meggyőznöm ellenzéki kollégáimat arról, előbb a tisztességes választás körülményeit kell biztosítani, amennyire az a mostani helyzetben lehetséges.”

A képviselő szerint Orbán Viktornak „nagy vesztenivalója van”, ezért aztán

„nem tartom elképzelhetőnek, hogy Orbán Viktor vesztes választás esetén csak úgy, simán lemondjon a hatalomról”

Korrupció miatt emeltek vádat egy volt miniszter biztos ellen

65 milliót keresett a vád szerint.

Levelet kapott Magyar Péter – az előző ellenzéki vezetőtől

Márki-Zay Péter csak igazságot szeretne városának.

Mi változik szeptemberben?

Élesítik a kormány csodafegyverét – komoly változásokat hoz a szeptember

Véget ér a nyár, a szeptember nemcsak az iskolakezdést hozza, hanem számos más, rendkívül fontos változást is jelent az új hónap. Összegyűjtöttük, hogy mik ezek.

Szokatlanul durva hangnemet ütött meg Lázár János

A Tisza Párt ellendő adópolitikáját tűzte zászlajára a kormánypárt, sorra posztolnak képviselői és közszereplői. 

Szijjártó Péter most a kitiltott ukrán drónparancsnoktól kapott hideget-meleget

Dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat” – ezt üzente Szijjártónak a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi

Ennyibe fáj Rákay Philipnek az elit angol tagság

Rákay Philip kormányközeli producer és médiaszemélyiség egy privát brit elit klub, nevezetesen a Royal Automobile Club (RAC) tagja lett, ami nem kevés pénzbe kerül. 

Törökország nem engedte be Karácsony Gergelyéket isztambuli kollégájához

Karácsony Gergely arról posztolt, hogy a török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassák Isztambul bebörtönzött főpolgármesterét.

Hétvégén Rogán Antal megszólal Tihanyban, erről fog beszélni

Kiderült, hogy a hétvégi tihanyi Tranzit Fesztiválon mikor beszél Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke. 

A NER legdrágább nemzeti konzultációja volt a Voks2025

A kormány összesen 14,7 milliárd forintot költött.

Az új jegybanki vezetésnek is bőven van felelőssége az MNB-alapítványi botrányban – véli a Transparency ügyvezetője

Martin József Péter közgazdász, szociológus az augusztus 27-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 82. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

