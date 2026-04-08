2p
Közélet Klasszis Klub Podcast Videók Somogyi Zoltán

Van még kérdése a választásokról? Most felteheti Somogyi Zoltánnak

mfor.hu

A Political Capital szociológus alapítója a szokásosnál két órával korábban, 13:30-kor lesz a Klasszis Klub Live vendége. Akit ezúttal sem csak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Kattintson ide és máris kérdezhet:

A ma délután 13:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

>> Jelentkezzen most!

Tervezett témáink:

  • Ki áll jobban négy nappal a választások előtt?
  • Mennyire irányadóak a közvélemény-kutatások, hogyan lehetnek ekkora eltérések a mérések között?
  • Lehetnek még bizonytalanok, vagy aki már eldöntötte, hogy elmegy szavazni, az már teljesen biztos abban, kire szavaz?
  • Mekkora hatása lehetett a napokban kijött tényfeltáró videóknak? És a mozgósításoknak, az országjárásoknak, az amerikai alelnök látogatásának?
  • Lehetett előrelátni, hogy ennyi kormánykritikus áll elő majd? Szabó Bence nyomozó százados interjúja volt a katarzis, nyitotta meg az utat?
  • Követett-e el hibát Orbán Viktor és csapata a mostani. választási kampányban, szemben például az előzőekkel?
  • Reális veszély-e a választási csalás? És ha igen, az hogyan történhet meg, vagy már meg is történt, például az úgynevezett szavazatvásárlások által?
  • Győzhet-e bármelyik oldal kétharmaddal? Lehet-e királycsináló valamelyik kisebb párt (DK, Mi Hazánk, Kétfarkú Kutyák)?
  • Zavartalanul elkezdődik-e a parlamenti munka, vagy a vesztes obstruálni fog, nem ül be majd a széksorokba, pláne ha csak viszonylag kis különbséggel kap ki?

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma déulután13:30-kor.

>> Jelentkezzen most!

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Iránytű: kormányváltó hangulat uralkodik az országban

Magabiztosan vezet a Tisza az Iránytű Intézetnél is.

NAV: Így áll a nyomozás az aranykonvoj-ügyben

A NAV visszautasítja a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el.

Hónapok óta nem örülhetett hasonlónak az RTL

Így alakultak a 14. hét nézettségi adatai.

Donald Trump olyat mondott Iránnak, mint még soha

Az ameirkai elnök azt találta mondani, hogy „ma éjjel egy egész civilizáció fog kihalni, és soha többé nem tér vissza”.

Rogán Antal a választások előtt hozott új rendeletet a titkosszolgálati dolgozóknak

Mégpedig 50 milliós kedvezményes lakáskölcsönről. 

J. D. Vance: „A brüsszeli bürokraták elnyomják a magyarokat”

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén, és az európai vezetőknek, akik az energiaválsággal küzdenek, csupán követniük kellett volna a magyar miniszterelnök példáját – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Szerb szakértő: „Vučić segíteni akart Orbánnak”

„Orbán rezsimjének megmentését célzó műveletről van szó” – véli az állítólagos vajdasági terrortámadásról a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója.

Példátlan orosz művelet zajlik a magyar választás befolyásolásának érdekében – mondja az MCC-kutató

Az MCC kutatója, Alkonyi Zalán szerint a kampány utolsó hónapjaiban több irányból is nyomás helyeződött rá, hogy Fidesz-propagandát íron.

Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra, ebből, az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddi adataiból.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Magyar Péter 41-38-ra vezet, a bizonytalanok körében is Magyar a népszerűbb a Republikon Intézet felmérése szerint. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG